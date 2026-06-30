Kao i kod svake frizure, ni svi bobovi nisu jednaki. Neki krojevi bolje laskaju užim licima, dok na okruglijim crtama mogu delovati preoštri. Određene varijante savršeno prate prirodnu teksturu kose, ali na tankim i ravnim pramenovima mogu izgledati beživotno. Upravo zato stručnjaci često ističu jednu verziju kao najuniverzalniji izbor – klasični tupi bob.

Njegova snaga leži u jednostavnosti. Iako se dužina može prilagoditi licu i tipu kose, ključna karakteristika ostaje ista: ravna, precizno odrezana linija bez slojevitog proređivanja. Upravo taj grafički završetak daje frizuri strukturu i sofisticiranost, zbog čega tupi bob ostavlja utisak urednosti i elegancije bez obzira na teksturu kose.

Klasični tupi bob već je odavno prešao granice trendova i postao omiljen među slavnim osobama svih generacija. Hejli Biber je svojim bobom pomogla u popularisanju moderne, minimalističke verzije ove frizure među mlađom publikom, dok su Penelope Kruz i Džesika Čestin pokazale kako tupi bob jednako snažno funkcioniše i u zrelijoj dobi, naglašavajući sofisticiranost i prirodnu lepotu.

„Kod tupog boba najvažnija je preciznost – jedna čista, oštra linija umesto mekanih, razbarušenih slojeva“, objašnjava stilista Fabijan Lliguin. „Svaki pramen pada na istu dužinu, pa frizura deluje čvrsto i grafički. Dužina je fleksibilna i može varirati od linije vilice do ramena, zavisno od željenog efekta.“

Kraća verzija, koja se završava tik uz vilicu, naglašava crte lica i daje snažan, moderan utisak, dok nešto duži „lob“ ostavlja utisak ležernosti i mekše siluete. Ovaj kroj može funkcionisati i na kovrdžavoj kosi, no u tom slučaju ključno je precizno šišanje kako bi se izbegao neželjeni volumen i zadržao oblik.

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Jedna od najvećih prednosti tupog boba jeste njegova sposobnost da vizuelno transformiše kosu. Kod zrelijih tipova kose, koji često gube gustoću i sjaj, ova frizura stvara utisak punije i zdravije kose. Ravna linija „vara oko“ stvarajući iluziju debljih pramenova, dok istovremeno reflektuje svetlost i daje kosi svežiji izgled.

„Volim tupi bob kod zrelijih klijentkinja jer rešava dva problema odjednom – gustoću i sjaj“, ističe Lliguin. „Kosa prirodno postaje tanja, a oštra linija stvara utisak punoće. Takođ lepo uokviruje vilicu i daje modernu, svežu siluetu.“

Stilizovanje ovog boba zavisi od teksture kose, ali cilj je uvek isti – uredan, gladak i negovan završetak. Na vlažnu kosu preporučuje se naneti zaštitni proizvod bez ispiranja, a zatim fenirati okruglom četkom, lagano uvijajući vrhove prema unutra kako bi linija ostala meka, ali definisana. Po potrebi se može dodati i lagani potez peglom za dodatnu glatkoću te nekoliko kapi ulja za sjaj.

Za one koji preferišu prirodnu teksturu, talase ili kovrdže, tupi bob može se stilizovati i uz pomoć pene ili kreme za definisanje, čime se naglašava pokret kose bez gubitka strukture.

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