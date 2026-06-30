„Kod tupog boba najvažnija je preciznost – jedna čista, oštra linija umesto mekanih, razbarušenih slojeva“, objašnjava stilista Fabijan Lliguin. „Svaki pramen pada na istu dužinu, pa frizura deluje čvrsto i grafički. Dužina je fleksibilna i može varirati od linije vilice do ramena, zavisno od željenog efekta.“
Kraća verzija, koja se završava tik uz vilicu, naglašava crte lica i daje snažan, moderan utisak, dok nešto duži „lob“ ostavlja utisak ležernosti i mekše siluete. Ovaj kroj može funkcionisati i na kovrdžavoj kosi, no u tom slučaju ključno je precizno šišanje kako bi se izbegao neželjeni volumen i zadržao oblik.
Jedna od najvećih prednosti tupog boba jeste njegova sposobnost da vizuelno transformiše kosu. Kod zrelijih tipova kose, koji često gube gustoću i sjaj, ova frizura stvara utisak punije i zdravije kose. Ravna linija „vara oko“ stvarajući iluziju debljih pramenova, dok istovremeno reflektuje svetlost i daje kosi svežiji izgled.
„Volim tupi bob kod zrelijih klijentkinja jer rešava dva problema odjednom – gustoću i sjaj“, ističe Lliguin. „Kosa prirodno postaje tanja, a oštra linija stvara utisak punoće. Takođ lepo uokviruje vilicu i daje modernu, svežu siluetu.“
Stilizovanje ovog boba zavisi od teksture kose, ali cilj je uvek isti – uredan, gladak i negovan završetak. Na vlažnu kosu preporučuje se naneti zaštitni proizvod bez ispiranja, a zatim fenirati okruglom četkom, lagano uvijajući vrhove prema unutra kako bi linija ostala meka, ali definisana. Po potrebi se može dodati i lagani potez peglom za dodatnu glatkoću te nekoliko kapi ulja za sjaj.
Za one koji preferišu prirodnu teksturu, talase ili kovrdže, tupi bob može se stilizovati i uz pomoć pene ili kreme za definisanje, čime se naglašava pokret kose bez gubitka strukture.
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