Kao i kod svake frizure, ni svi bobovi nisu jednaki. Neki krojevi bolje laskaju užim licima, dok na okruglijim crtama mogu delovati preoštri. Određene varijante savršeno prate prirodnu teksturu kose, ali na tankim i ravnim pramenovima mogu izgledati beživotno. Upravo zato stručnjaci često ističu jednu verziju kao najuniverzalniji izbor – klasični tupi bob.

Njegova snaga leži u jednostavnosti. Iako se dužina može prilagoditi licu i tipu kose, ključna karakteristika ostaje ista: ravna, precizno odrezana linija bez slojevitog proređivanja. Upravo taj grafički završetak daje frizuri strukturu i sofisticiranost, zbog čega tupi bob ostavlja utisak urednosti i elegancije bez obzira na teksturu kose.

Klasični tupi bob već je odavno prešao granice trendova i postao omiljen među slavnim osobama svih generacija. Hejli Biber je svojim bobom pomogla u popularisanju moderne, minimalističke verzije ove frizure među mlađom publikom, dok su Penelope Kruz i Džesika Čestin pokazale kako tupi bob jednako snažno funkcioniše i u zrelijoj dobi, naglašavajući sofisticiranost i prirodnu lepotu.