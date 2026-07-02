Prema astrološkim tumačenjima, od 3. jula 2026. godine život počinje da se menja nabolje za tri horoskopska znaka. Retrogradni Pluton donosi period velikih unutrašnjih promena i suočavanja sa ličnim izazovima, a pojedini znakovi će upravo sada pronaći snagu da preokrenu svoju svakodnevicu.

Ovan ulazi u fazu koju astrolozi opisuju kao svojevrsni preporod. Dugo je priželjkivao promene, a sada dobija priliku da konačno sprovede odluke koje je odlagao. Spreman je da se oslobodi svega što mu više ne služi i napravi prostor za bolju budućnost.

Škorpija prolazi kroz period dubokog preispitivanja. Nakon introspekcije, shvata da više ne želi da ispunjava tuđa očekivanja i da je vreme da se okrene onome što je zaista ispunjava. Ovaj dan donosi joj inspiraciju i otvara vrata pozitivnim promenama, pa astrolozi smatraju da bi mogla da zakorači u period većeg blagostanja.

Jarac će, prema astrolozima, najlakše prihvatiti energiju promena. Poznat po sposobnosti da se prilagodi novim okolnostima, sada oseća dodatni podsticaj da sagleda svoj život iz drugačije perspektive i donese odluke koje će poboljšati njegovu sadašnjost. Otvaranje prema novim putevima i spremnost da zatraži podršku mogli bi da mu donesu značajan napredak.

Astrolozi poručuju da retrogradni Pluton podstiče ova tri znaka da preuzmu aktivnu ulogu u sopstvenom životu, jer upravo kroz hrabre odluke i spremnost na promene mogu da otvore vrata pozitivnijem i ispunjenijem periodu.