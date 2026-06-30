Kao po satu, svake godine, s dolaskom kišne sezone i promenom vremena kod mnogih se javlja zabrinutost iz različitih razloga. Kod žena se ona najčešće pojavi pri pogledu na odvod tuša. Iako iznenadno pojačano opadanje kose često pripisujemo vremenskim uslovima ili privremenom stresu, pravi uzrok nas često čeka u ogledalu ili, preciznije, na našem tanjiru.

„Iz nutricionističke perspektive, sezonsko opadanje kose retko je povezano isključivo s klimom, gotovo uvek nastaje kao posledica određenih nutritivnih nedostataka“, objašnjava Abhišri Gojal, sportska nutricionistkinja i suosnivačica kompanije ,,Nuvana" za Vogue. „Najčešći uzroci koje viđam u praksi jesu nizak nivo gvožđa i feritina, nedovoljan unos proteina, kao i izraženi nedostaci vitamina D, vitamina B12, cinka i esencijalnih omega-3 masnih kiselina.“

Gojalova takođe ističe da obrasci poput restriktivnih dijeta, neredovnih obroka, preteranog unosa kofeina i hronične dehidratacije direktno narušavaju ciklus rasta kose, uzrokujući da folikuli prerano izađu iz faze rasta. Da bismo razumeli zašto se to događa, potrebno je sagledati unutrašnju ravnotežu organizma.

„U ajurvedi je sezonsko opadanje kose simptom unutrašnje sistemske neravnoteže, a ne izolovan problem vlasišta“, objašnjava dr Tanu Sin, suosnivačica kompanije ,,Lifeyoga", ajurvedska nutricionistkinja i zdravstvena trenerka joge. „Povišena Pita doša, odnosno element telesne toplote, glavni je pokretač ovog problema. Kada se višak toplote nakuplja zbog stresnog načina života ili konzumiranja namirnica koje podstiču upale, dolazi do prevremenog proređivanja i sede kose.“

„Nedostatak gvožđa i folne kiseline izuzetno je čest uzrok opadanja kose, posebno kod žena koje često ne unose dovoljno gvožđa ishranom“, dodaje dr Kiran Seti, lekarka specijalizovana za kožu i dugovečnost i osnivačica kompanije ,,Isya Aesthetics".

Ako se vaša trenutna strategija nege kose svodi na serume, ampule i skupe tretmane za kosu, možda je vreme da fokus preusmerite na kuhinju. Stručnjaci izdvajaju osam ključnih namirnica koje bi trebalo da uvrstite u ishranu kako biste ojačali kosu iznutra.

Amla (indijski ogrozd)

Ova tradicionalna supernamirnica gotovo je neizostavna za zdravlje vlasišta. „Amla, odnosno indijski ogrozd, bogata je vitaminom C i antioksidansima koji podstiču stvaranje kolagena i poboljšavaju apsorpciju gvožđa“, kaže Gojalova.

Dr Seti se slaže i naglašava da visoka koncentracija antioksidanasa štiti folikule dlake od oštećenja. Iz ajurvedske perspektive, dr Sin snažno preporučuje amlu za umirivanje viška Pita energije i negovanje dubljih telesnih tkiva.

Spanać

Ako ne jedete dovoljno zelenog lisnatog povrća, vaša kosa plaća cenu. „Spanać sadrži gvožđe, folate i vitamin A, koji su važni za snabdevanje vlasišta kiseonikom“, kaže Gojalova.

Dr Seti preporučuje redovno uključivanje spanaća u ishranu, posebno zbog široko rasprostranjenog nedostatka gvožđa.

Proklijali mung pasulj

Pravi biljni saveznik za jačanje vlasi. „Proklijali mung pasulj obezbeđuje biljne proteine, biotin i aminokiseline koje pomažu u jačanju vlasi od samog korena“, objašnjava Gojalova.

Budući da su klice lako svarljive, organizam može efikasno da iskoristi ove važne gradivne materije bez osećaja težine ili usporenog varenja.

Čija semenke

Ne dozvolite da vas njihova veličina zavara, ove sitne semenke imaju veliki efekat na suvo i iritirano vlasište.

„Čija semenke odličan su izvor omega-3 masnih kiselina koje smanjuju upale i podržavaju hidrataciju vlasišta“, kaže Gojalova.

Dr Seti dodaje da sadrže zdrave masti i minerale koji su ključni za zdrav ciklus rasta kose.

Orasi

Još jedan odličan izvor zdravih masti. Orasi obezbeđuju značajne količine omega-3 masnih kiselina i važnih minerala. Prema Gojalovoj, upravo te hranljive materije imaju ključnu ulogu u održavanju zdravlja folikula dlake i smanjenju upalnih procesa, stvarajući optimalno okruženje za rast nove kose.

Sveži sir

Za vegetarijance koji žele kvalitetan izvor proteina, sveži sir je odličan izbor. „Sadrži visokokvalitetne proteine i kalcijum, koji su neophodni za strukturu kose“, ističe Gojalova.

Dr Seti dodaje da kombinacija kalcijuma i proteina direktno podržava čvrstoću vlasi i podstiče sintezu keratina, osnovnog strukturnog proteina kose.

Losos

Ako konzumirate ribu i morske plodove, losos je jedna od najboljih namirnica za zdravlje kose. „Losos sadrži omega-3 masne kiseline, vitamin D i proteine koji mogu pomoći u povećanju gustine kose i smanjenju suvoće“, kaže Gojalova.

Dr Seti ga izdvaja kao vrhunski izvor kvalitetnih proteina i masnih kiselina koji mogu pomoći revitalizaciji beživotne kose sklone opadanju.

Prah od kari listova

Često potcenjen sastojak iz kuhinjskog ormarića s iznenađujuće snažnim dejstvom. „Prah od kari listova tradicionalno se ceni zbog sadržaja gvožđa, antioksidanasa i fitonutrijenata koji mogu pomoći u očuvanju pigmentacije i jačanju folikula dlake“, objašnjava Goyal.

Dr Sethi ističe da su bogati vitaminima A, C i E, kao i kalcijumom i gvožđem, što ih čini pravim višenamenskim tonikom za zdravlje kose.

Svakodnevne navike koje nesvesno štete vašoj kosi

Možete jesti sve najbolje namirnice protiv opadanja kose, ali određene svakodnevne navike mogu poništiti sav vaš trud.

„Najčešći problem je nedosledan unos proteina, posebno kod osoba koje se u velikoj meri oslanjaju na salate, smutije ili niskokalorične obroke“, upozorava Gojalova.

„Dugotrajni post i nagle promene telesne težine mogu gurnuti folikule dlake u fazu opadanja poznatu kao telogeni efluvij. Čak i loše zdravlje sistema za varenje, poput hronične nadutosti, pojačane želudačne kiseline ili upalnih procesa, može značajno smanjiti sposobnost organizma da apsorbuje važne nutrijente poput gvožđa, cinka i vitamina B grupe.“

Dr Sethi upozorava da preterano vežbanje takođe može doprineti naglom opadanju kose. Iz ajurvedske perspektive, dr Sin ističe da kasno odlaženje na spavanje, previše vremena provedenog pred ekranima i sedentaran način života remete prirodne ritmove tela i stvaraju pogodno okruženje za gubitak kose.

Kako prirodno podržati zdravlje kose

Pored pažljivog izbora namirnica, sezonsko opadanje kose zahteva celovit pristup svakodnevnim navikama.

Dajte prednost nezi vlasišta

„Zdravo vlasište podržava kvalitetniji rast kose“, naglašava Gojalova. Održavajte vlasište čistim, držite perut i preterano mašćenje pod kontrolom te izbegavajte previše zategnute frizure, česte hemijske tretmane, trajne ondulacije i brazilsko ispravljanje kose. Dr Seti posebno naglašava važnost pravovremenog lečenja peruti.

Upravljajte nivoom stresa

Povišen nivo kortizola remeti prirodni ciklus rasta kose. Gojalova preporučuje kvalitetan san, redovnu fizičku aktivnost, vežbe disanja i jogu.

Dr Sin dodaje da kontrolisanje anksioznosti i mentalnog opterećenja sprečava neravnotežu doša koja može dovesti do pojačanog opadanja kose.

Održavajte stabilnu i uravnoteženu ishranu

„Folikuli dlake izuzetno su osetljivi na promene u unosu energije, proteina, gvožđa i kvalitetu sna“, kaže Gojalova. Izbegavajte preskakanje obroka i nastojte da obezbedite dosledan unos hranljivih materija tokom celog dana.

Pametna suplementacija

Dr Seti savetuje svakodnevno uzimanje suplemenata za kosu i vitamina D kako bi se nadoknadili mogući nutritivni nedostaci koje sama ishrana ne može uvek da pokrije.

Takođe preporučuje redovno uključivanje nutritivno bogatih celovitih namirnica, poput urmi, u svakodnevnu ishranu.

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