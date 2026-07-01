Verovatno ste primetili da se poslednjih meseci, kada je reč o noktima, trend izrazito pomerio ka ekstremnom minimalizmu. Nakon dugih, šiljatih noktiju i složenih nail art kreacija, od modnih pista preko društvenih mreža pa sve do svakodnevnog života, glavnu ulogu sada imaju kratki, prirodni i blago mat nokti u nežnim nijansama, od boje slonovače do pastelno ružičaste.

Na društvenim mrežama manikirke poznatih ličnosti i stručnjakinje za negu noktiju svakodnevno dele savete kako da i kod kuće postignete prirodan manikir. Ukratko, minimalistički izgled trenutno dominira svetom noktiju.

Ali baš kao što prirodna šminka izgleda najbolje kada je koža negovana, tako i nokti moraju biti zdravi i negovani kako bi njihova ,,nude" verzija došla do punog izražaja.

Autorka bestselera ,,Umeće jednostavnosti", Dominik Loru, poznata po promovisanju jednostavnog i rasterećenog života inspirisanog zen filozofijom, među svoje savete za lepotu, uz rituale poput suvog četkanja tela, uključuje i redovno nanošenje čistog biljnog ulja na nokte kako bi ostali hidrirani, prirodno sjajni i lepi.

Mnoge je privukla jednostavnost ovog rituala i mogućnost da njihovim noktima konačno dozvole da „dišu“. Zato su odlučili da dosledno praktikuju ,,nail oiling".

Promena se primeti već nakon nekoliko dana: nokti postaju ružičastiji, sjajniji i hidriraniji. Izgledaju prirodno, ali uredno, poput francuskog manikira bez laka. Posebno se ističe njihova suptilna i čista estetika koja odiše nenametljivom elegancijom i tihim luksuzom.

Kako sprovoditi ritual nail oilinga

,,Nail oiling" sastoji se od nekoliko jednostavnih koraka:

Odaberite biljno ulje čiji vam se miris i tekstura posebno dopadaju. Autorka knjige savetuje da, radi jednostavnije beauty rutine, izaberete višenamensko ulje koje možete koristiti i za lice, telo i kosu.





Nanesite jednu kap ulja na koren nokta, a zatim ga nežno umasirajte po celoj površini nokta dok se potpuno ne upije.





Nakon što ste umasirali ulje, ostavite ga nekoliko minuta da deluje, pa drvenim štapićem nežno pogurajte kožicu oko nokta. Ipak, sečenje kožice prepustite profesionalnoj manikirki.





Ako je potrebno, višak ulja lagano uklonite tuferom ili komadićem vate.





Postupak ponavljajte tri puta dnevno, naročito uveče pre spavanja.

Za dodatnu hidrataciju isprobajte takozvani nail slugging: nakon ulja nanesite i sloj hranljive kreme kako biste „zaključali“ vlagu i pojačali efekat nege

Redovna upotreba ulja za nokte može imati brojne prednosti:

Dubinski hidrira nokte i kožicu oko njih





Jača nokte i povećava njihovu elastičnost





Smanjuje lomljenje i listanje noktiju





Prirodno daje noktima zdrav sjaj





Masaža podstiče cirkulaciju oko nokta i može ubrzati njegov rast

Kako dodatno negovati ruke za prirodan i uredan izgled

,,Nail oiling" daje najbolje rezultate kada su i ruke dobro njegovane.

Evo nekoliko jednostavnih navika koje mogu napraviti veliku razliku:

Uložite u blago sredstvo za pranje ruku koje neće narušiti prirodnu zaštitnu barijeru kože.





Ostatak seruma koji ujutru koristite za lice nanesite i na nadlanice pre kreme za ruke.





Ako koristite retinol za lice, uveče ga možete naneti i na ruke, a zatim preko njega staviti hidratantnu kremu.





Jednom nedeljno uradite piling ruku koristeći gotov proizvod ili domaću mešavinu morske soli i ulja susama, slatkog badema ili kokosa.





Ne zaboravite da svakodnevno nanosite kremu sa zaštitnim faktorom i na ruke.





Prirodna ulja idealna za ,,nail oiling"





Ulje jojobe

Pravo višenamensko ulje bogato vitaminom E koje hrani bez ostavljanja masnog osećaja. Osim za negu noktiju, može se koristiti za suvu i oštećenu kosu, umirivanje crvenila kože ili kao lagana nega nakon sunčanja na još vlažnoj koži.

Ricinusovo ulje

Poznato je po tome što jača trepavice i obrve, ali se njegove dobrobiti tu ne završavaju. Ovo gusto ulje može se nanositi u malim količinama na kosu i teme, a odličan je saveznik i u jačanju lomljivih i slabih noktiju.

Ulje slatkog badema

Malo je proizvoda koji su toliko svestrani kao ovo nežno, mirisno ulje. Hrani suvu kožu, obnavlja oštećenu kosu, umiruje iritiranu kožu, a zahvaljujući laganoj teksturi lako prodire u nokte bez masnog osećaja.

Ulje avokada

Bogato masnim kiselinama, kao i vitaminima A i E, ulje avokada poznato je po svojim hranljivim, zaštitnim i ,,anti-age" svojstvima. Može se umasirati u kožu, koristiti za negu vrhova kose i borbu protiv naelektrisanosti, a podjednako je efikasno i za negu noktiju i kožice.

Kokosovo ulje

Višestruke namene i prijatnog mirisa, kokosovo ulje je mnogo više od kuhinjskog sastojka

Može se koristiti za čišćenje lica, hidrataciju tela, kao maska pre pranja kose ili zaštita za kosu od sunca. Naravno, odlično deluje i kao intenzivan tretman za ruke i nokte, ostavljajući ih mekanim, nahranjenim i zdravim, prenosi Vogue.

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