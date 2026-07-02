Monika Beluči ovog leta nastavlja svoju festivalsku turneju - nakon Kana u maju, usledio je ,,Bijaric" u junu.

A zajedno sa njom stiže i njen prepoznatljiv stil: besprekorno stilizovane crne kombinacije kojima ostaje verna godinama. Na festivalu ,,Nouvelle Vagues", gde je predstavila dokumentarni film ,,Maria Callas by Monica Bellucci", nastao kao produžetak njene pozorišne predstave ,,Maria Callas: Letters and Memories", koja se izvodila od 2019. do 2023. godine, italijanska glumica nije odstupila od svog modnog potpisa.

Pred fotografima se pojavila u savršenoj kombinaciji brenda ,,Fendi", tipičnoj za njen stil. Odabrala je reinterpretirano odelo - strukturiranu, ali fluidnu crnu siluetu sastavljenu od sakoa čistih linija i midi suknje u istom tonu, koja je elegantno izdužila figuru. Ispod je nosila besprekorno zakopčanu belu košulju, koja je unela dozu kontrasta u kombinaciju.

Aksesoari su dodatno naglasili karakter stajlinga: predimenzionirane sunčane naočare, elegantna crna torba i visoke sandale sa tankim kaiševima.

Već narednog dana ostala je dosledna istoj estetici, pojavivši se u dugoj crnoj haljini na preklop od specifičnog materijala. Kombinovala ju je sa sandalama otvorenih prstiju i visokih potpetica sa kaiševima oko članka, koje su dodatno naglasile siluetu. Zaštitni znak