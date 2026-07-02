Komarci su među najdosadnijim insektima tokom leta, posebno u područjima gde ima mnogo stajaće vode, poput Vojvodine. Iako imaju važnu ulogu u prirodnom lancu ishrane, većina ljudi želi da ih drži podalje od svojih domova i dvorišta. Stručnjaci izdvajaju nekoliko prirodnih načina koji mogu pomoći u borbi protiv ovih napasti bez upotrebe hemijskih sredstava.

Prvi korak je sprečiti njihov ulazak u kuću. Komarci su najaktivniji nakon zalaska sunca, pa se preporučuje zatvaranje vrata i prozora ili postavljanje mreža i komarnika koji će ih sprečiti da uđu u prostorije.

Pomoći mogu i određene biljke čiji mirisi odbijaju komarce. Među njima su neven, bosiljak, limunska trava, citronela, nana i mačja metvica. Njihova eterična ulja deluju kao prirodni repelenti, a mogu se koristiti i u obliku ulja za prskanje.

Važno je i ukloniti mesta pogodna za razmnožavanje komaraca. Čak i male količine stajaće vode u saksijama, starim gumama, kantama ili začepljenim olucima mogu postati leglo velikog broja ovih insekata.

Kao prirodna zaštita preporučuje se i kombinacija limuna i karanfilića. Polovine limuna u koje se zabodu karanfilići mogu se postaviti pored prozora i vrata kako bi njihov miris odbijao komarce. Neki koriste i domaće sprejeve pripremljene od belog i crnog luka, ljute paprike i vode.

Jedan od načina za smanjenje broja komaraca u dvorištu jeste postavljanje zamki koje koriste ugljen-dioksid kako bi privukle insekte. Takve zamke mogu se napraviti od plastične flaše, šećera, vode i kvasca, a postavljaju se u senovite delove dvorišta, dalje od mesta gde ljudi borave.

Stručnjaci podsećaju da ženke komaraca sisaju krv kako bi mogle da polože jaja i da jedna jedinka može da snese i do 100 jaja odjednom, zbog čega se njihova populacija brzo povećava. Upravo zato preporučuje se kombinovanje više prirodnih metoda zaštite, umesto oslanjanja isključivo na insekticide, koji mogu izazvati alergijske reakcije, narušiti životnu sredinu i negativno uticati na druge korisne insekte i životinje.