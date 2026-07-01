En Hatavej zna kako i najjednostavniji krojevi mogu izgledati spektakularno kada su izvedeni u pravoj boji. Holivudska glumica pojavila se u Njujorku u monohromatskoj kombinaciji u intenzivnoj nijansi crvene koja je u trenu privukla sve poglede.

Glavnu reč vodi komplet sastavljen od lepršavog topa bez rukava i širokih palaco pantalona. Gornji deo prati liniju tela, dok plisirani karner na donjoj ivici unosi dozu dinamike i razigranosti. Pantalone visokog struka širokog kroja elegantno padaju niz noge, stvarajući izduženu siluetu i dodatno naglašavajući sofisticiran karakter celog autfita.

Posebno je efektan odabir jedne boje od glave do pete. Monohromatski stajling poslednjih sezona jedan je od najvećih trendova jer ostavlja utisak promišljenosti, a pritom vizuelno izdužuje figuru. En je to dodatno naglasila sandalama u identičnoj nijansi, čime je postigla skladan i vrlo luksuzan izgled.

Modni dodaci ostali su u drugom planu, ali upravo zato savršeno funkcionišu. Zlatna ogrlica u obliku čokera, jednostavna ogrlica s priveskom i diskretne minđuše donele su dašak elegancije, dok su crne mačkaste sunčane naočare celom autfitu dale pomalo retro, filmski štih.

Kosu je nosila raspuštenu u blagim talasima s razdeljkom na sredini, a prirodan make-up dodatno je naglasio svežinu celog izdanja. U ruci je nosila crveni sako, koji se savršeno uklopio u monohromatsku priču i pokazao kako slojevito blačenje može izgledati elegantno čak i tokom toplijih dana.

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