TikTok, popularna platforma društvenih medija poznata po postavljanju trendova, podstakla je novo ludilo u beauty zajednici s porastom "sunkissed makeup". Ovaj svež i prirodan pristup kozmetici stekao je ogromnu popularnost među korisnicima, inspirišući bezbrojne video zapise i uputstva koji prikazuju umeće postizanja osunčanog sjaja.

Zanimanje za trend se višestruko povećao kako su stigli letnji meseci i trenutno “Sunkissed Makeup” ima više od 378,7 miliona pregleda na TikToku, a kreatori dele tačno kako su kreirali izgled.

"Najnoviji trend 'Sunkissed Makeup' daje vašoj koži blistav, osunčan izgled koji i dalje izgleda prirodno", objašnjava Elana Pekerle, šminkerka za Glamour. Cilj je korišćenje hajlajtera za stvaranje sjaja, ali još jedan ključni sastojak za vraćanje trenda je korišćenje rumenila za stvaranje efekta crvene kože od sunca na visokim delovima lica koji bi bili najskloniji izgaranju.

"Iako nikada ne treba podsticati stvarne opekotine od sunca, ovaj trend je zabavan način dodavanja malo boje, sjaja i definicije vašem make-up izgledu", objašnjava Elana.

Ključ je besprekorno stapanje svih elemenata jedan u drugi, počevši od najvažnije stvari – pripreme kože. Zatim nanesite kremasti bronzer po obodu lica, kao i visoke tačke, poput vrha nosa i vrhova obraza gde bi sunce prirodno padalo kako bi se dobila topla osunčana baza.

Nanesite malo rumenila na jagodice i nos, a zatim ćete morati pomešati svoje rumenilo u obliku slova "W", počevši od jagodične kosti, spuštajući se do jabučice obraza, gore preko nosa i ponovite na drugom obrazu. Takođe možete naneti malo rumenila na čelo, malo iznad slepoočnica, ali ispod linije kose, jer je to još jedna visoka tačka na licu koja je najviše izložena suncu.

Napokon dajte svojim očima toplinu mat smeđom bojom ispod očiju i raspršenim zlatnim sjajem na kapcima.

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