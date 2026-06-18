Naime, čuveni američki plastični hirurg dr Entoni Jun, poznat po tome što zagovara prirodne metode nege, otkrio je da ulje ruzmarina preporodi kosu. Njega na TikToku prati skoro osam miliona ljudi, a sada je i sam potvrdio ono o čemu se već dugo šuška – ruzmarin zaista deluje.

U svom videu, dr Jun je reagovao na snimak TikTokerke Odri, koja je pokazala svoju gustu, bujnu, svilenkastu kosu, tvrdeći da je isključivo zahvalna ulju ruzmarina. Njena metoda je jednostavna i lako primenljiva kod kuće.

Kako se koristi ulje ruzmarina?

U videu, Odri pokazuje da ulje možete koristiti samostalno, direktno na kožu glave ili ga pomešati sa par kapi jojobinog, kantarionovog i arganovog ulja. Smesu lagano utrljajte u teme glave i rasporedite po celoj dužini kose. Najbolje rezultate daje ako prespavate s time na glavi – a ujutru dobro isperete.

Rezultati? Kosa postaje gušća, brže raste, manje opada i izgleda zdravije nego ikad. Najlepša vest? Ovo moćno ulje možete naći u drogerijama i apotekama za samo 450 dinara! Zato, pre nego što potrošite novac na skupe tretmane, dajte šansu nečemu što je prirodno, provereno i više nego pristupačno.