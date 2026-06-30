Koliko puta vam se desilo da se našminkate, pogledate u ogledalo i umesto svežeg izgleda pomislite:

„Šta mi je danas, izgledam umorno.“

A zapravo problem često nije ni lice, ni bore, ni godine.

Problem je šminka.

Da budemo realni, skoro svaka žena bar nekad pravi iste greške. Želimo da prekrijemo podočnjake, sakrijemo bore, ujednačimo ten… ali nekad baš tim potezima sebi dodamo godine.

Najčešća greška je pretežak puder.

Mnoge žene misle - što više pudera, manje će se videti bore i nepravilnosti.

Ali u praksi je često obrnuto.

Težak puder uđe u svaku sitnu liniju, naglasi suvoću kože i lice izgleda umorno, zategnuto i starije.

Mnogo lepše izgleda lagan puder ili tonirana krema koja osveži lice, a ne napravi efekat maske.

Još jedna stvar koju žene često rade jeste previše pudera u kamenu ili prahu.

Mat lice možda deluje uredno, ali često izgleda suvo i beživotno.

Malo prirodnog sjaja licu daje svežinu i mladolik izgled.

Greška koja takođe zna da doda godine su pretamne obrve.

Jake, precrtane obrve umeju da očvrsnu crte lica i daju strožiji izraz.

Mnogo lepše deluju obrve koje su mekše i prirodnije.

Važi i za konturisanje.

Ono što dobro izgleda na Instagramu ne mora lepo izgledati uživo.

Previše tamnih linija na licu često napravi kontraefekat i lice deluje umornije.

Mnogo bolji izbor je malo rumenila.

I to je još jedna važna stvar.

Ako rumenilo stavljate prenisko, lice može izgledati spušteno i teže.

Kad ga nanesete malo više, prema jagodicama, lice odmah izgleda svežije.

I da, tamna olovka ili ajlajner na donjem kapku često zatvori pogled.

Oči deluju manje, a podočnjaci izraženije.

Suština je jednostavna.

Šminka ne treba da sakrije lice.

Treba da vas osveži, omekša crte i istakne ono najlepše.

Nije cilj da izgledate 20 godina mlađe.

Cilj je da izgledate negovano, odmorno i zadovoljno kad se pogledate u ogledalo.