Nešto što ubrzo shvatite kada na žurkama ne konzumirate alkohol, a trudite se da izbegavate gazirano, jeste da voda, koliko god bila korisna, ume da postane jako dosadan izbor pića.

Nešto što je daleko od dosadnog jeste činjenica da se ,,savory maxxing", trend koji slavi slane, kisele, fermentisane i umami ukuse, preselio sa tanjira u čaše. U barskoj kulturi slani kokteli već neko vreme zauzimaju sve više prostora, dok ukusi koji su se ranije vezivali za kuhinju sada ulaze u sastojke naših omiljenih pića poput rasola, paradajza, maslina, morske soli, kao i raznih drugih začina.

Pored ovih novih preferencija u ukusima, konzumiranje slanih pića ujedno je i zdravija opcija tokom letnjih meseci – kada se znojimo, telo gubi i tečnost i elektrolite, među kojima je natrijum posebno važan za ravnotežu tečnosti. Zbog toga blago slana pića, kada su dobro izbalansirana i ne preterano zasoljena, mogu da budu zanimljiv dodatak letnjoj rutini.

U nastavku se nalaze pet recepata za slane bezalkoholne koktele koji trenutno osvajaju društvene mreže i donose sasvim drugačiji odgovor na pitanje šta pijemo kada želimo da se osvežimo.

Slana limunada sa mineralnom vodom

Sastojci za jednu čašu:

sok od 1 limuna





200 ml hladne mineralne vode





prstohvat morske soli





nekoliko listova nane





led





kriška limuna ili krastavca za serviranje

Priprema: U čašu sipajte limunov sok, dodajte prstohvat soli i dobro promešajte. Dodajte led, prelijte mineralnom vodom i ubacite nanu. Po želji, nežno izgnječite nekoliko listova nane pre dodavanja vode, kako bi pustili aromu.

Bezalkoholni koktel sa notama osvežavajućeg krastavca

Sastojci za jednu čašu:

5 do 6 tankih kolutova krastavca





sok od pola limete





200 ml mineralne vode





prstohvat soli





malo sveže mlevenog bibera





led





grančica mirođije ili nane

Priprema: Krastavac blago izgnječite u čaši sa sokom limete i prstohvatom soli. Dodajte led, prelijte mineralnom vodom i završite biberom. Mirođija je savršen ukras ukoliko želite da pojačate slanu notu, dok nana ostaje letnji klasik sa razlogom.

Ajran sa jagodom i limetom

Sastojci za jednu čašu:

100 g gustog jogurta ili kefira





80 ml hladne vode





3 jagode





sok od pola limete





mali prstohvat soli





2 lista bosiljka ili nane





led

Priprema: Jagode izgnječite sa sokom limete i prstohvatom soli. Dodajte jogurt ili kefir i hladnu vodu, pa dobro umutite dok ne postane penasto. Sipajte preko leda i dodajte bosiljak ili nanu.

Drugačija verzija bezalkoholnog koktela ,,Bloody Mary" sa limunom i bosiljkom

Sastojci za jednu čašu:

1 veliki zreli paradajz ili 2 manja





prstohvat soli





sok od četvrtine do pola limuna





nekoliko listova bosiljka





50 ml hladne vode ili mineralne vode





led

Priprema: Paradajz iseckajte, posolite i ostavite 15 do 20 minuta da pusti sok. Zatim ga izblendajte i procedite kroz finu cediljku ili gazu. Dobijenu paradajz vodu pomešajte sa limunom, dodajte led i po želji malo mineralne vode. Završite bosiljkom. Ako želite intenzivniji ukus, dodajte mrvicu bibera ili nekoliko kapi maslinovog ulja.

,,Pickle spritz" bez šećera

Sastojci za jednu čašu:

30 ml rasola od kiselih krastavaca





150 ml mineralne vode





sok od pola limuna ili limete





2 tanka koluta krastavca





led





grančica mirođije





po želji: nekoliko kapi ljutog sosa ili čili papričica kao dekoracija

Priprema: U čaši pomešajte rasol i citrus. Dodajte led, krastavac i mineralnu vodu. Završite mirođijom i, ako volite pikantno, jednom do dve kapi ljutog sosa, prenosi Vogue.

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