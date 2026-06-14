U gastro trendovima koji poput talasa dolaze i prolaze, već neko vreme pratimo kisele ukuse.

Društvene mreže nam ovih dana govore da sve više ljudi okreće leđa slatkim zalogajima i desertima i bira intenzivnije, slanije i fermentisane ukuse. Trend koji se na TikToku i Instagramu naziva ,,savory maxxing" slavi hranu bogatu umamijem, kiselim i slanim notama, a mnogi ga vide kao svojevrsni odgovor na godine dominacije slatkih grickalica i trendova zasnovanih na šećeru.

Dakle, ,,savory maxxing" ili ,,savory girl era" označava svojevrsni odmak od ere slatkih grickalica, proteinskih pudinga i deserata koji su poslednjih godina dominirali sadržajem. Umesto šećera, u fokusu su intenzivni ukusi: kiselo, slano, fermentisano i umami.

Među najpopularnijim kreatorkama koje predvode ovaj trend izdvajaju se TikTok autorke ,,@simplystephjaye" i ,,@savourygirll", čiji video-snimci sa slanim platoima za grickanje broje milione pregleda. Njihovi tanjiri retko izgledaju poput klasične daske sa sirevima. Na njima se nalaze masline, ljute papričice, kiseli krastavci, kuvana jaja, caciki, čips, ukiseljeno povrće i različiti sirevi, a pravila praktično ne postoje.

Fermentisana hrana

Istovremeno raste popularnost fermentisane hrane. Kimči se dodaje u sendviče i putere, kefir postaje deo jutarnjih rutina, dok kombuha i različiti fermentisani napici dobijaju status poželjnije alternative gaziranim pićima. Razlog nije samo ukus. Mnogi fermentisane namirnice povezuju i sa zdravljem creva, što dodatno podstiče njihovu popularnost.

Možda najbolji primer čitavog pokreta dolazi upravo sa TikToka, gde su viralni postali recepti koji spajaju samo dva sastojka, sir i kiseli krastavac. Kreatorka ,,@clurmurr" je prikupila milione pregleda jednostavnim receptom u kojem se otopljeni i zapečeni sir obmotava oko celog kiselog krastavca, stvarajući hrskavu grickalicu bogatu ukusima. Trend je ubrzo dobio brojne varijacije sa tajinom, ranch sosom i različitim vrstama sireva

Nutricionisti uglavnom pozdravljaju pomak od ultra-prerađenih slatkiša ka namirnicama poput fermentisanog povrća, kefira i kimčija, jer takva hrana može pozitivno da utiče na zdravlje crevnog mikrobioma. Neka istraživanja povezuju redovnu konzumaciju fermentisanih proizvoda sa većom raznovrsnošću crevnih bakterija i smanjenjem upalnih procesa u organizmu.

Upozorenje

Ipak, stručnjaci pozivaju na oprez. Dijetetičarka Viktorija Tejlor iz ,,British Heart Foundation" ističe da „postoje brojne tvrdnje o zdravstvenim dobrobitima fermentisane hrane, ali većina njih još nije dovoljno potvrđena istraživanjima“. Dodaje da fermentisana hrana može biti vredan dodatak ishrani zahvaljujući probioticima, odnosno živim bakterijama koje mogu imati pozitivan efekat na zdravlje digestivnog sistema.

Važno je naglasiti i da „fermentisano“ nije uvek sinonim za probiotike. Mnogi industrijski proizvodi prolaze kroz proces fermentacije, ali se naknadno pasterizuju, čime se uništava veliki deo korisnih bakterija. Zato stručnjaci preporučuju da birate proizvode sa oznakama poput ,,live cultures" ili ,,contains live and active cultures".

„Čak i male količine probiotika tokom vremena mogu doprineti zdravlju“, objašnjava Nensi Oliveira iz bolnice ,,Brigham and Women’s Hospital" povezane sa univerzitetom ,,Harvard". Prema njenim rečima, ishrana bogata fermentisanom hranom može pomoći u povećanju raznovrsnosti crevnog mikrobioma, što se povezuje sa nizom pozitivnih efekata na zdravlje.

Mana trenda

Međutim, stručnjaci ističu da trend ima jednu veliku manu: so. Naime, upravo su namirnice koje dominiraju ,,savory maxxing" tanjirima, poput kiselih krastavaca, maslina, kimčija, miso paste i različitih fermentisanih proizvoda, često veoma bogate natrijumom. Prekomeran unos soli povezuje se sa povišenim krvnim pritiskom i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Za razliku od slatkih međuobroka koji često izazivaju nagle skokove i padove energije, slane grickalice bogate proteinima i mastima mogu pružiti duži osećaj sitosti. Ipak, stručnjaci upozoravaju da tanjir sastavljen isključivo od čipsa, sira i kiselih krastavaca nije nutritivno uravnotežen obrok.

To je zapravo i najzanimljiviji paradoks ovog trenda: nakon godina demonizovanja šećera, društvene mreže počele su da romantizuju slanu hranu, a nutricionisti podsećaju da nijedna krajnost nije idealna. Balans je, kao i obično, dosadniji od TikToka, ali zdraviji, prenosi Vogue.



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