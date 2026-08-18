Karl-Entoni Tauns i Džordin Vuds su zvanično postali muž i žena!
Zvezda NBA lige i manekenka su se venčali okruženi poznatim zvanicama u Malibuu, u Kaliforniji, u subotu, 15. avgusta.
Savršeno mesto na otvorenom imalo je pogled na Tihi okean i bilo je ukrašeno belim cvećem.
Vudsova je blistala u beloj venčanici bez bretela do poda, sa odgovarajućim šlepom od šifona. Takođe je dodala i čipkani šal oko ključne kosti.
Mladoženja je izgledao elegantno u klasičnom crnom smokingu i crnim elegantnim cipelama.
Zvanice
Među zvanicama sa su bili Kajli Džener, Timoti Šalame, Džastin Biber, Hejli Biber, Džejda Pinket Smit, Tejana Tejlor, Gejl King, Majkl B. Džordan, Ben Stiler i Kristin Tejlor.
Nekoliko Taunsovih saigrača iz tima ,,New York Knicks" prisustvovalo je venčanju, uključujući O-Džija Anunobija, Dželena Bransona i Džoša Harta.
Gosti su napustili mesto venčanja noseći prilagođene dukserice sa kapuljačom na kojima je pisalo „Venčani u 5“, a viđeni su i kako nose poklone sa žurke i čaše sa logom poznatog restorana brze hrane.
Pored toga, gosti su za ovu svečanost nosili crnu odeću.
Početak ljubavi
Kao što je Page Six prethodno izvestio, Vudsova (28) i Tauns (30) započeli su romansu 2020. godine, nakon što su se godinama ranije upoznali preko zajedničkih prijatelja.
„Pronašla sam tebe, a onda sam pronašla sebe“, napisala je Vudsova u opisu objave na društvenim mrežama u septembru 2020. godine, kada su zvanično potvrdili vezu na Instagramu.
Teški trenuci
Iako košarkaški profesionalac nije detaljnije objašnjavao na koje je „tame“ mislio, aludirao je na to da su mu davali „5% šanse“ da preživi nakon što je kamion udario u njegov automobil 2019. godine.
„On je izgubio majku, ona je izgubila oca. To je sigurno učvrstilo njihovu vezu“, podelio je u junu izvor blizak paru.
Tauns je takođe pohvalio Džordin što je ostala uz njega u dirljivoj posveti iz 2021. godine, napisavši: „Moja žena mi je bila oslonac više nego što svet to zna.“
„Od smrti moje majke i članova porodice (jednog na njen rođendan u Kabu), preko toga što me udario pijani vozač (u 14 časova popodne, čisto da se zna) u Los Anđelesu, a ona ostala sa mnom u bolnici tokom noći i pomagala mi u rehabilitaciji, pa sve do ove borbe sa kovidom — bila je uz mene na svakom koraku i ostala nepokolebljiva“, napisao je on.
Pored toga, Džordin je bila najveća podrška Taunsu, često viđana pored terena kako navija za njega tokom cele NBA sezone. Takođe je bila u prvom planu dok je sportista pomagao Niksima da osvoje NBA finale 2026. godine — što je označilo prvu šampionsku titulu ovog tima posle 53 godine.
Veza na daljinu
Par se potrudio da održi svoju vezu na daljinu, s obzirom na to da je Tauns igrao za Minesota Timbervulvse do 2024. godine.
Džordin je putovala iz Kalifornije u Minesotu kako bi posećivala svog dragog sve dok on nije potpisao za Nikse 2024. godine, kada su se zajedno preselili u Njujork.
Par je objavio da se verio u decembru, nakon pet godina zabavljanja.
Veridba
Džordin i Tauns su podelili zajedničku objavu na Instagramu na Božić, uz opis: „Srećan Božić“.
U galeriji se našlo nekoliko fotografija sa romantične prosidbe zvezde Njujork niksa, na kojima se njih dvoje grle i ljube dok Džordin izgovara „Da“.
Na ostalim fotografijama Džordin ponosno pokazuje svoj masivni dijamantski verenički prsten sa smaragdnim brusom, smešeći se od uva do uva dok pozira pred kamerom.
Skandal
Džordin Vuds je dospela u žižu javnosti u februaru 2019. godine kada je bila umešana u prevaru sa NBA igračem Tristanom Tompsonom, koji je tada bio u vezi sa Kloi Kardašijan. Vudsova, koja je bila najbolja drugarica Kloine polusestre Kajli Džener, je prisustvovala žurci u Tompsonovoj kući, gde su svedoci potvrdili skandal rekavši da su bili bliski.
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