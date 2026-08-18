Jangblad se možda povredio, ali ga to ne sprečava da izađe na binu.
Britanski muzičar, čije je pravo ime Dominik Harison, je otkrio da je povredio nogu u nesreći sa kros motorom dva sata pre svog nastupa 9. avgusta na događaju ,,Sturgis Motorcycle Rally" u Stardžisu, u Južnoj Dakoti, sudeći prema snimku sa TikToka koji su zabeležili fanovi, prenosti People.
„Neću moći da skakućem i da mrdam dupetom kao što to obično radim“, rekao je Jangblad (29) okupljenoj publikama, pre nego što je uzeo flašu viskija i popio gutljaj. „Međutim, nastaviću da pijem ovaj Džek.“
Snimak na kom se pevač vozi svom kros motoru pre nastupa je u međuvremenu podeljen na Fejsbuku.
Jangblad je objavio vest o svojoj povredi u objavi na Instagramu u nedelju, 16. avgusta.
„Noga se**ana. I dalje sviram. I dalje stojim (odprilike). Portugalijo i Belgijo, dolazim i biće je**no ludo. Vidimo se sledeće nedelje. Idemo“, napisao je u opisu objave.
Jangblad je takođe podelio sliku na kojoj sedi na dve kofice za pivo sa štakama, sa kompresivnim zavojem od kuka do prstiju na nozi, kao i krupni plan svojih štaka i povređene noge.
Njegov koncert u Južnoj Dakoti bio je poslednji datum u okviru američkog dela njegove turneje ,,Idols World Tour".
Sklon povredama
Jangblad je i u prošlosti nastupao povređen. Godine 2018. svirao je na muzičkom festivalu ,,Austin City Limits" u Teksasu u invalidskim kolicima, nakon što je prethodne večeri polomio skočni zglob na nastupu u Hjustonu.
Jangblad se prošlog meseca „nerado“ povukao sa muzičkog festivala ,,Cowboys" u Kanadi 12. jula.
„Svojoj porodici u Kanadi se izvinjavam što nismo zajedno ovog vikenda — trenutno se nalazim na mestu gde radim na sebi i provodim vreme kod kuće u Velikoj Britaniji“, rekao je u izjavi na društvenim mrežama, kako prenosi Rolling Stone.
Jangblad je dodao: „Ovo shvatam izuzetno ozbiljno i suočavam se direktno sa onim što se dešava radi dugoročnog dobra. Nikada ništa od ovoga neću uzimati zdravo za gotovo i vidimo se uskoro. Sve vas volim.“
Jangblad bi trebalo da nastupi na festivalu ,,Vilar de Mouros" u Portugaliji u utorak, 18. avgusta, i na festivalu ,,Pukkelpop" u Belgiji u petak, 21. avgusta.
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