Venera ulazi u Devicu 9. jula 2026. godine i donosi potpuno drugačiji pogled na sreću i uspeh. Vreme je kada se više ne vrednuje pokazivanje i hvalisanje, već strpljenje, posvećenost i tihi trud. Planeta ljubavi, novca i lepote napušta energiju raskošnog Lava i prelazi u praktičnu i racionalnu Devicu. Fokus se više ne stavlja na ono što privlači pažnju, već na ono što ima trajnu vrednost. Ovaj prelazak posebno će pogodovati određenim znacima, a ključ za privlačenje obilja krije se u jednostavnim, svakodnevnim navikama.

Zašto Venera u Devici nagrađuje trud i posvećenost

Dok je Venera bila u Lavu, važni su bili sjaj, nastup i želja za priznanjem. Ulaskom u Devicu, energija postaje mirnija i usmerenija na kvalitet. Ceniti će se ono što je pažljivo izgrađeno, organizovano i sposobno da traje. Uspeh dolazi kroz male, ali dosledne korake, a ne kroz velike gestove koji kratko traju. Postavljanje jasnih granica i razmišljanje dugoročno mogu doneti prilike koje ranije nisu bile dostupne.

Šta donosi Venera u Devici

Ovaj tranzit podstiče disciplinu, racionalno upravljanje novcem i strpljenje. Venera ostaje u Devici do 6. avgusta i posebno podržava one koji rade posvećeno, odgovorno i bez potrebe za dokazivanjem. Najveće nagrade dolaze onima koji grade stabilne temelje umesto da traže brza rešenja.

Devica

Drage Device, Venera ulazi u vaš znak i ostaje tu do 6. avgusta, donoseći osećaj sklada i lakšeg ostvarivanja ciljeva. Sve ono na čemu ste radili počinje polako da dobija pravi oblik. Učenje novih stvari ide jednostavnije, ulaganje u zdravlje donosi vidljive rezultate, a odnosi postaju prirodniji i stabilniji. Ako ste slobodni, mogu se pojaviti nove prilike za druženja i poznanstva. Ovo je tek početak pozitivnog perioda.

Blizanci

Od 9. jula energija u domu postaje toplija, ali i ozbiljnija. Važno je da posvetite više pažnje razgovorima sa bliskim ljudima i da ih zaista saslušate. Kada postoji međusobno poverenje, zajednički ciljevi se lakše ostvaruju. Dok uređujete svoj prostor, možete pronaći uspomene koje vas podsećaju na važne trenutke i bude zahvalnost. Taj osećaj povezanosti stvara prostor za nove lepe događaje.

Strelac

Ovaj prelazak donosi vam stabilnost i usmerava vas ka pravim ljudima u pravom trenutku. Vaše poznanstvo i kontakti mogu postati važan izvor korisnih razgovora, ideja i konkretnih prilika. Javite se nekome sa kim ste ranije sarađivali, jer jedan iskren razgovor može pokrenuti nešto značajno za budućnost. Pomoć koju pružite drugima može vam se vratiti na neočekivano lep način. Četvrtak donosi posebnu energiju, a ovo je tek početak povoljnih dešavanja.

Ribe

Venera u Devici donosi novu dinamiku u vaš ljubavni život i podstiče povezivanje sa drugima. Najviše uspeha i osećaja ispunjenosti možete pronaći kroz partnerstva, uz osobu koja vam pruža podršku, stabilnost i podseća vas na vaše vrednosti. Ribe vole osećaj zajedništva, a kada neko razume vaše ideje i pomogne vam da ih pretvorite u konkretne korake, stvari počinju prirodno da se razvijaju. Deveti jul može označiti početak jednog lepšeg perioda.

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