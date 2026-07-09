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Neće vam trebati šišanje godinama, posle ovog tretmana krajevi neće da brzo ispucaju: Evo maske koja će preporoditi vašu kosu
Ispucali krajevi ne mogu se trajno obnoviti, ali uz pravilnu negu i redovno šišanje moguće je sprečiti njihovo dalje širenje i sačuvati kosu zdravom
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