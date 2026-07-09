Ispucali krajevi čest su problem koji može učiniti da kosa izgleda suvo, beživotno i neuredno. Iako postoje brojni preparati koji obećavaju oporavak, već nastala oštećenja nije moguće potpuno obnoviti, pa je šišanje i dalje najefikasnije rešenje. Nakon uklanjanja oštećenih krajeva, pravilna nega može pomoći da kosa ostane zdrava i spreči novo pucanje.

Do ispucalih krajeva najčešće dolazi zbog čestog farbanja, upotrebe toplote, grubog češljanja, nepovoljnih vremenskih uslova ili prirodno suve i slabe kose. Znaci oštećenja mogu biti različiti, od blagih rascvetalih vrhova do ozbiljnijih oštećenja koja zahvataju veći deo vlasi.

Posle šišanja preporučuje se korišćenje blagih šampona bez agresivnih sastojaka, regeneratora, hranljivih maski i seruma koji hidriraju kosu i štite je od daljeg isušivanja. Preparati sa prirodnim uljima, vitaminima i proteinima mogu doprineti boljoj elastičnosti i otpornosti dlake, ali ne mogu spojiti već ispucale krajeve.

Stručnjaci savetuju i pažljivo sušenje i češljanje kose, zaštitu od sunca i toplote, izbegavanje preteranog zatezanja gumicama, kao i redovnu hidrataciju organizma i uravnoteženu ishranu bogatu vitaminima i omega-3 masnim kiselinama. Uz doslednu negu i redovno skraćivanje vrhova, kosa može ostati zdravija, sjajnija i manje sklona pucanju.