Ako volite jednostavne poslastice koje ne zahtevaju puno vremena i sastojaka, ovaj viralni TikTok recept mogao bi da postane vaš letnji favorit.

Reč je o brzom kolaču koji se ne peče i ima samo tri sastojka. To je moderna verzija popularnog japanskog deserta moči (mochi), koja je na društvenim mrežama postala poznata pod nazivom „lenji moči“. Za razliku od tradicionalne verzije, za ovaj recept potrebna su vam svega tri sastojka.

Milioni ljudi isprobavaju ovaj desert

Moči je tradicionalni japanski desert poznat po mekanoj teksturi. U Japanu se često povezuje sa srećom i važnim proslavama, a danas postoji u brojnim varijantama sa različitim nadevima. Ipak, njegova priprema obično zahteva dosta vremena i posebne sastojke, zbog čega je „lenji moči“ postao pravi hit među ljubiteljima brzih poslastica.

RECEPT ZA LENJI MOČI

Za pripremu ovog viralnog deserta biće vam potrebno:

Pirinčani papir

Grčki jogurt

Voće po želji

Najčešće se koriste jagode, maline, borovnice ili mango, ali možete kombinovati bilo koje voće koje volite.

Priprema: Voće operite, očistite i po potrebi isecite na manje komade. Pirinčani papir kratko potopite u vodu kako bi omekšao. Na sredinu lista pirinčanog papira stavite malo voća i kašiku grčkog jogurta (u jogurt možete staviti kašičicu, dve meda ako je voće kiselo). Pažljivo savijte papir kao tortilju da nadev ne iscuri. Nakon što napravite paketiće, stavite ih u frižider da odstoje jedan sat. Tokom hlađenja desert će se učvrstiti i dobiti teksturu po kojoj je moči poznat (pogledajte pripremu u videu).

Idealan desert za leto

Rezultat je lagana, osvežavajuća i ukusna poslastica koja ne sadrži šećer i brašno, a priprema se bez pečenja i komplikovanih procedura.

Upravo zbog toga ovaj recept je za kratko vreme osvojio TikTok i postao omiljen među svima koji žele brz, ukusan i nešto zdraviji desert.

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