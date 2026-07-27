Ako tražite brz i ukusan obrok koji se priprema bez rerne, ova pita sa tikvicama iz tiganja je pravi izbor. Recept je sa popularne Instagram stranice „Lelina kuhinjica“, a osvojio je ljubitelje jednostavne domaće kuhinje. Sočna, mekana i bogata ukusom, pita sa tikvicama idealna je za doručak, ručak ili laganu večeru.
PITA SA TIKVICAMA IZ TIGANJA
Sastojci:
1 tikvica
3 jajeta
100 g sira
10 kašika griza
2 kašike brasna
150 g šunke
2 kašike pavlake
Susam za posipanje
Priprema:
Tikvicu izrendajte i posolite pa ostavite desetak minuta da pusti vodu. Ocedite i pomešajte sa ostalim sastojcima. Pecite u tiganju na najtišoj vatri (1/9), poklopljeno, 20 minuta, onda uz pomoć tanjira okrenite i vratite u tiganj. Zapecite i drugu stranu (pogledajte video iznad).
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Video:
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