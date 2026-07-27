Ako tražite brz i ukusan obrok koji se priprema bez rerne, ova pita sa tikvicama iz tiganja je pravi izbor. Recept je sa popularne Instagram stranice „Lelina kuhinjica“, a osvojio je ljubitelje jednostavne domaće kuhinje. Sočna, mekana i bogata ukusom, pita sa tikvicama idealna je za doručak, ručak ili laganu večeru.

PITA SA TIKVICAMA IZ TIGANJA

Sastojci:

1 tikvica

3 jajeta

100 g sira

10 kašika griza

2 kašike brasna

150 g šunke

2 kašike pavlake

Susam za posipanje





Priprema:

Tikvicu izrendajte i posolite pa ostavite desetak minuta da pusti vodu. Ocedite i pomešajte sa ostalim sastojcima. Pecite u tiganju na najtišoj vatri (1/9), poklopljeno, 20 minuta, onda uz pomoć tanjira okrenite i vratite u tiganj. Zapecite i drugu stranu (pogledajte video iznad).

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Video: