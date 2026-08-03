Ove nedelje biće potrebno mnogo strpljenja i mudrosti kako biste prevazišli prepreke koje vam stoje na putu ka uspehu. Mogući su napeti razgovori, prikrivene zamerke i pasivno-agresivno ponašanje ljudi iz okruženja, zato dobro razmislite pre nego što reagujete.

Mars donosi više tenzije u međuljudskim odnosima, ali i priliku da se oslobodimo starih obrazaca koji nas sputavaju. Pun Mesec pomoći će mnogima da jasnije vide kako da ostvare svoje ciljeve, bez obzira na prepreke.

Ovan

Poznati ste po tome da govorite ono što mislite i da ne bežite od sukoba. Ovih dana biće vam lakše ako pre reakcije zastanete i dobro razmislite. Malo strpljenja može da spreči veliku svađu.

Bik

Možda vam se čini da su vam prijatelji okrenuli leđa, ali nije baš tako. Oni koji stvaraju probleme samo pokazuju svoje pravo lice. Vreme je da se udaljite od ljudi koji vam crpe energiju i okružite se onima koji su uz vas i u dobrim i u lošim trenucima.

Blizanci

Naći ćete se u centru tračeva i raznih priča. Iako vas mogu pogoditi neistine koje kruže o vama, nemojte dolivati ulje na vatru. Najbolji odgovor biće osmeh i ignorisanje glasina.

Rak

Navikli ste da sve držite pod kontrolom, ali život će vas podsetiti da to nije uvek moguće. Umesto da silom pokušavate da promenite okolnosti, pronađite novi put do cilja.

Lav

Nesporazumi u dopisivanju mogli bi da naprave probleme sa prijateljima. Ako ste nekoga nenamerno povredili, izvinite se i na kratko napravite pauzu od poruka kako biste izbegli nove rasprave.

Devica

Pravo je vreme da tražite povišicu ili bolje uslove na poslu. Imate dobre argumente i ideje koje mogu da unaprede posao, zato nemojte potcenjivati svoju vrednost.

Vaga

Uspeh vam prija, ali pazite da ne preterate sa hvalisanjem. Budite ponosni na ono što ste postigli, ali ostanite skromni kako ne biste izazvali zavist kod ljudi do kojih vam je stalo.

Škorpija

Poželećete malo mira i udaljićete se od ljudi koji vam oduzimaju energiju. Ako to znači da ćete zauvek zatvoriti vrata bivšoj ljubavi koja se ponovo pojavila, ne oklevajte.

Strelac

Ljubavni odnos prolazi kroz period preispitivanja. Pre nego što donesete ishitrene odluke, iskreno razgovarajte sa partnerom. Samo otvorena komunikacija može da sačuva vašu vezu.

Jarac

Pred vama je period u kojem svoje planove možete pretvoriti u stvarnost. Prestanite da se upoređujete sa drugima i više verujte u sebe. Kada utišate unutrašnje sumnje, videćete koliko zapravo vredite.

Vodolija

Obično ne pokazujete emocije, ali ove nedelje biće ih teško sakriti. Nemojte potiskivati ono što osećate. Iskren razgovor ili čak suze mogu vam pomoći da se oslobodite nagomilanog stresa.

Ribe

Dom će zahtevati više ulaganja nego što ste planirali. Umesto da razmišljate koliko novca odlazi, gledajte na to kao na investiciju u mesto u kojem želite da se osećate lepo i sigurno.