Sumnja u sebe je čest izazov s kojim se mnogi suočavaju, a koji se može uvući u sve aspekte života - od posla i odnosa do ličnog uspeha. Proizlazi iz niskog samopoštovanja, a čak 85 odsto ljudi pati od tog problema. Takvo stanje značajno utiče na sposobnost verovanja u sebe, što dovodi do preopterećenosti i stalnog preispitivanja. Često je nisko samopouzdanje posledica traume iz detinjstva ili znak da osoba kao dete nije dobila potrebnu ljubav od majke, piše Your Tango.

Jedan od glavnih izvora sumnje u sebe često leži u našim odnosima s roditeljima. Odrastanje uz majku koja je bila toksična ili zaokupljena sobom može pridoneti današnjim izazovima sa samopoštovanjem, no taj se obrazac može prekinuti. Ako je neko odrastao bez majčinske ljubavi, obično se kao odrasla osoba bori sa sledećim problemima.

Osećaj da nisu dovoljno dobri

Odrastanje uz preterano kritičnu majku može značajno narušiti samopoštovanje. Takve osobe često se osećaju neadekvatno i manje vredno jer su usvojile negativne poruke roditelja. Studija objavljena u časopisu Journal of Experimental Child Psychology navodi da se to može ogledati na različite načine, uključujući perfekcionizam, a u nekim slučajevima i depresiju.

Majčin neuspeh da prizna detetova postignuća može proizlaziti iz niza faktora, poput vlastite nesigurnosti, visokih očekivanja, kritičkog stila roditeljstva, emocionalne nedostupnosti pa čak i ljubomore.

Poteškoće s regulacijom emocija

Majčin nedostatak pažnje može značajno uticati na detetov razvoj, što dovodi do problema sa samopoštovanjem i emocionalnom regulacijom. U težim slučajevima to se naziva emocionalnim zanemarivanjem u detinjstvu.

Istraživanje objavljeno u časopisu International Journal of Advances in Engineering and Management pokazalo je da se emocionalna disregulacija u odrasloj dobi može manifestovati kroz ponašanja poput traženja preterane pažnje te poteškoća s poverenjem i intimnošću.

Osećaj nepripadanja

Majka koja dosledno pokazuje negativan stav može znatno uticati na emocionalnu dobrobit deteta, što je posebno štetno kada se kombinuje s kritičkim ili omalovažavajućim ponašanjem.

Kao odrasli, takvi pojedinci se mogu osećati isključeno ili kao da nigde ne pripadaju. Istraživanja su pokazala da osećaj isključenosti aktivira iste centre u mozgu kao i fizički bol, a ako su uzrok tome roditelji, osoba se može osećati kao da ne pripada nigde.

Česti problemi s mentalnim zdravljem

Majka koja omalovažava svoje dete kako bi se sama osećala bolje često to čini zbog vlastitog niskog samopoštovanja, potrebe za kontrolom ili nerešenih ličnih problema.

To se može manifestovati kao oblik emocionalne manipulacije ili projekcije, pri čemu majka nesvesno prenosi svoje negativne osećaje na dete kako bi ublažila vlastitu nelagodu. Zauzvrat, dete u odrasloj dobi razvija vlastite probleme s mentalnim zdravljem.

Teško im je reći "ne"

Odrastanje uz majku koja teži udovoljavanju drugima može uveliko uticati na dete, koje često usvaja slične obrasce ponašanja. Ta navika proizlazi iz naučenog obrasca davanja prednosti tuđim potrebama kako bi se zadržalo odobravanje i izbegao sukob. To se kasnije može ogledati kao poteškoća u postavljanju granica, preterana krivica pri odbijanju i snažna potreba da se svima svide.

Problemi s donošenjem odluka

Odrastanje uz izrazito kontrolišuću majku može ostaviti posledice na razvoj osobe, što kasnije u životu dovodi do otežanog donošenja odluka i problematične dinamike u odnosima. Za opisivanje ove pojave često se koriste pojmovi poput roditeljske psihološke kontrole i preteranog roditeljstva.

Ako vam se neki od ovih problema čine poznatima, važno je znati da niste sami. Svako je u nekom trenutku iskusio sumnju u sebe. Međutim, kada ona postane hronična i sprečava vas da ostvarite svoj puni potencijal, to može biti znak da je vreme za traženje podrške.

Ključno je naučiti kako razbiti ograničavajuća uverenja koja ste usvojili. Isceljenje započinje zamenom tih negativnih uverenja ljubavlju prema sebi.

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