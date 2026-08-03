Zbog toga stručnjaci preporučuju da izdvojite samo 20 minuta za sebe pre nego što započnete bilo šta drugo.

Isključite telefon ili utišajte obaveštenja, napravite omiljeni napitak i sedite na mestu gde vas niko neće prekidati. Možete čitati nekoliko stranica knjige, slušati opuštajuću muziku ili jednostavno sedeti u tišini.

Nakon toga otvorite prozor ili izađite na balkon kako biste udahnuli svež vazduh, a zatim uradite nekoliko laganih vežbi istezanja. Ovakva kratka rutina može pomoći da se telo oslobodi napetosti nakupljene tokom cele nedelje.

Mnogi upravo ovih 20 minuta smatraju najboljim načinom da "resetuju" organizam i u novi dan uđu odmorniji, smireniji i raspoloženiji.

Nekada nije potrebno mnogo vremena da biste se osećali bolje - dovoljno je da ga na kratko posvetite sebi.