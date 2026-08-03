Barena slanina može da bude savršeno hrskava i bez dodavanja ulja, a potreban vam je samo dobro zagrejan tiganj i malo vode.

Stavite barenu slaninu na dobro zagrejan tiganj i ostavite da se kratko zapeče s jedne strane. Zatim nalijte malu količinu vode, tek toliko da prekrije dno tiganja. Kada voda ispari, okrenite slaninu, ponovo dodajte malo vode i nastavite pečenje dok i ona ne ispari.

Na ovaj način slanina će pustiti sopstvenu masnoću, spolja će dobiti lepu hrskavu koricu, a iznutra će ostati sočna. Nema potrebe za dodatnim uljem, a rezultat je ukusna i lepo zapečena barena slanina.