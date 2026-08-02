Uvelo cveće oživim za 2 dana! Poprskam ga rastvorom koji sama pravim

Pravilna nega i pravovremeno đubrenje neophodni su da cveće lepo napreduje. Osim organskih đubriva koja možete pronaći u poljoprivrednim apotekama, korisni mogu biti i domaći rastvori, među kojima se ističe jedan koji koriste čak i iskusni cvećari.
Prirodna prihrana za cveće
Za pravljenje rastvora vam treba aspirin. On može pospešiti rast cveća i pomoći im da se oporave. Sadrži salicilnu kiselinu koja, zajedno sa drugim sastojcima, pomaže u rastu biljaka, čineći ih otpornijim i podstičući njihov rast. Ovaj rastvor je koristan za sve vrste biljaka, bilo da ih gajite u dvorištu ili u saksijama.
Za pripremu rastvora potrebno je samo jedna tableta aspirina i jedan litar destilovane vode. Tabletu treba izmrviti i dodati je u vodu, povremeno mešajući dok se ne rastvori. Ovim rastvorom možete zalivati ili prskati biljke jednom nedeljno za najbolje rezultate.
Kako rastvor za cveće deluje?
- Pomaže u razvoju korena.
- Postepeno čini cveće bujnijim.
- Pospešuje rast sprečavajući pojavu gljivica.
- Preprečava proizvodnju etilena, koji je najčešći uzrok uvenuća biljaka.
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