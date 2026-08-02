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Džem od šljiva bez konzervansa: Starinski recept sa 1 neobičnim sastojkom

Recept za džem od šljiva.

Autor:  Vesna Vukadinović
02.08.2026.14:21
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Džem od šljiva bez konzervansa: Starinski recept sa 1 neobičnim sastojkom
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Vreme za pripremu zimnice, a među omiljenima je džem od šljiva koji se jede cele zime skori u svakoj kući. Nema lepšeg doručka od hleba namazanog džemom ili kiflica sa domaćim džemom od šljiva.

Džem od šljiva sa rumom

Sastojci:

5 kg šljiva

1 kg šećera

2 limuna

200 ml ruma

Priprema:

Šljive operite i izvadite koštice. U šerpu stavite red šljiva, red šećera i tako dok sve ne potrošite. Ostavite da stoji preko noći na hladnom mestu. Kuvajte na srednjoj vatri. Kada se smesa zgusne, dodajte limun koji ste oljuštili i isekli na kolutove. Pred sam kraj kuvanja dodajte rum. Džem je skuvan kada podignete varjaču, a on sa nje spada u komadima. Sipajte ga u sterilizovane tegle koje ste malo zagrejalu u rerni i stavite u mlaku rernu sa malo otvorenim vratima da se ohladi i da se odozgo na džemu uhvati korica. Ohlađeni džem zatvorite celofanom i poklopcem.

Još mnogo ukusnih recepata možete naći na našem sajtu trpeza.alo.rs

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