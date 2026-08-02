Dobra vest je da ih možete ponovo učiniti higijenski čistim i sjajnim za svega desetak minuta, koristeći prirodan proizvod koji se može pronaći u većini prodavnica.

Slavine su često zapostavljene prilikom čišćenja doma, iako su među prvim površinama koje dodirujemo nakon pranja ruku. Upravo zbog toga mogu biti izvor širenja bakterija ako se ne održavaju redovno.

Svakodnevno su izložene sapunu, prskanju vode i raznim nečistoćama, ali najveći problem predstavlja kamenac, koji se pojavljuje kao mutne belo-žute mrlje na metalnoj površini.

Kamenac nastaje od minerala koje tvrda voda ostavlja iza sebe nakon isparavanja. Vremenom se pretvara u čvrstu naslagu koja se nakuplja oko izlaza za vodu. Osim što smanjuje protok vode, kamenac zadržava prljavštinu, stvara hrapavu površinu koja može oštetiti metal i pogoduje razvoju bakterija.

Aleksis Ročester, hemičarka i stručnjakinja za čišćenje, savetuje da je za uklanjanje kamenca dovoljno koristiti limunsku kiselinu.

Ona objašnjava:

„Limunska kiselina je prirodna kiselina koja se nalazi u citrusnom voću. Deluje tako što se vezuje za minerale poput kalcijuma i magnezijuma. Na taj način razgrađuje mineralne naslage i odvaja ih od površine, pa se kamenac lako obriše.“

Za razliku od sapuna, vode ili većine uobičajenih sredstava za čišćenje, limunska kiselina može da rastvori tvrde mineralne naslage koje čine kamenac.

Budući da je prirodno kisela, veoma efikasno omekšava kamenac, koji se potom mrvi i lako uklanja bez grubog ribanja.

Istovremeno, mnogo je nežnija prema metalnim površinama od agresivnih hemijskih sredstava, pa omogućava da slavine ostanu čiste, sjajne i bez bakterija, bez rizika od oštećenja.

Kako pravilno očistiti slavine limunskom kiselinom

Za ovaj postupak potrebna vam je kristalna limunska kiselina, koja se može kupiti u gotovo svim supermarketima ili prodavnicama hemije.

Iako se za čišćenje može koristiti i limunov sok, on sadrži znatno manju koncentraciju limunske kiseline, pa nije toliko efikasan u uklanjanju tvrdokornog kamenca.

Postupak:

Vlažnom krpom prvo prebrišite slavinu kako biste uklonili površinsku prljavštinu.

U šolji tople vode rastvorite jednu kašiku limunske kiseline.

Potopite mekanu krpu u rastvor.

Obmotajte krpu oko slavine tako da prekrije sva mesta na kojima se nalazi kamenac ili mutne bele mrlje.

Ostavite da deluje oko 10 minuta .

. Nakon toga mekanim sunđerom ili starom četkicom za zube nežno istrljajte površinu. Naslage bi trebalo da se uklone gotovo bez napora.

Na kraju isperite slavinu čistom vodom i obrišite je suvom krpom kako biste je ispolirali.

Nakon ovog jednostavnog postupka slavine će biti potpuno čiste, sjajne i bez tvrdokornih naslaga kamenca.