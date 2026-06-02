Kada je reč o supernamirnicama, višnje često ostaju u senci popularnijeg voća. Međutim, ova sitna crvena voćka krije impresivan nutritivni sastav i brojne zdravstvene koristi. Bogate su antioksidansima, vitaminima i biljnim jedinjenjima koja mogu pozitivno uticati na san, zdravlje srca, funkciju mozga i oporavak organizma.

Poznate i kao montmorensi ili morelo višnje, kisele višnje dostupne su sveže, zamrznute, sušene, kao sok ili dodatak ishrani.

1. Pomažu boljem snu

Kisele višnje prirodno sadrže melatonin i triptofan, supstance koje učestvuju u regulaciji sna. Redovno konzumiranje soka od kiselih višanja može doprineti lakšem uspavljivanju i kvalitetnijem odmoru tokom noći.

2. Bogate su vitaminima i mineralima

Osim moćnih antioksidanasa antocijanina, kisele višnje sadrže vitamin A, vitamin C, magnezijum, kalijum, cink i kalcijum. Ova kombinacija hranljivih materija doprinosi pravilnom funkcionisanju celog organizma.

3. Ubrzavaju oporavak mišića

Sportisti već godinama koriste sok od kiselih višanja kao prirodnu pomoć nakon intenzivnih treninga. Istraživanja pokazuju da mogu smanjiti upalu mišića, ublažiti bolove i ubrzati oporavak nakon fizičkog napora.

4. Štite srce i krvne sudove

Zahvaljujući snažnom antioksidativnom i protivupalnom dejstvu, kisele višnje mogu pomoći u snižavanju lošeg LDL holesterola i sistolnog krvnog pritiska, što doprinosi zdravlju kardiovaskularnog sistema.

5. Jačaju imunitet

Bogate flavonoidima i vitaminom C, kisele višnje pomažu organizmu da se efikasnije bori protiv virusa, bakterija i drugih patogena. Njihova antioksidativna svojstva dodatno štite ćelije od oštećenja.

6. Podržavaju rad mozga

Antioksidansi prisutni u kiselim višnjama mogu doprineti boljoj koncentraciji, učenju i pamćenju. Neka istraživanja ukazuju da redovna konzumacija soka od kiselih višanja može imati pozitivan uticaj na kognitivne funkcije.

7. Mogu pomoći kod gihta

Giht nastaje usled nakupljanja mokraćne kiseline u organizmu. Antocijanini iz kiselih višanja povezani su sa smanjenjem nivoa mokraćne kiseline, zbog čega se ovo voće često preporučuje kao dodatak terapiji kod osoba koje pate od gihta.

8. Doprinose regulaciji krvnog pritiska

Redovno konzumiranje soka od kiselih višanja može pomoći u održavanju zdravih vrednosti krvnog pritiska. Ovaj efekat naročito je značajan kod osoba sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

9. Mogu pomoći pri mršavljenju

Istraživanja na životinjama pokazala su da kisele višnje mogu doprineti smanjenju abdominalnih masnih naslaga i poboljšanju metabolizma masti. Naučnici veruju da ključnu ulogu imaju upravo antocijanini.

10. Pomažu u kontroli šećera u krvi

Pojedine studije ukazuju da antocijanini mogu poboljšati osetljivost na insulin, što je važno za prevenciju dijabetesa tipa 2. Takođe mogu doprineti smanjenju nivoa HbA1c, jednog od važnih pokazatelja kontrole šećera u krvi.

Postoje li neželjeni efekti?

Iako su kisele višnje veoma zdrave, kod pojedinih osoba mogu izazvati stomačne tegobe ili dijareju zbog sadržaja sorbitola, prirodnog šećernog alkohola. Takođe, sok od višanja može sadržati značajne količine šećera, pa je važno obratiti pažnju na deklaraciju proizvoda, prebosi portal „Real Simple“.

Osobe koje koriste lekove za spavanje ili određene terapije trebalo bi da se konsultuju sa lekarom pre redovnog konzumiranja većih količina soka od kiselih višanja, zbog prisustva melatonina i drugih aktivnih jedinjenja.

