Ako tražite brz i jednostavan desert koji uspeva iz prve, žuti kolač sa jagodama je pravi izbor. Pravi se bez vage, sa merama na čaše, a zahvaljujući sočnim jagodama i mirisu limuna savršena je poslastica. Gotov je za samo 30-40 minuta.
ŽUTI KOLAČ S JAGODAMA
SASTOJCI:
300 g jagoda
5 jaja
2 čaše (od jogurta) brašna
1,5 čaša šećera
1 čaša jogurta
1 čaša ulja
1 kesica praška za pecivo
1 limun (rendana kora)
šećer u prahu
PRIPREMA:
Jaja, brašno, ulje, šećer, prašak za pecivo i rendanu koru limuna umutite mikserom. Stavite u pleh papir za pečenje, pa sipajte smesu. Pola iseckanih jagoda pobacajte po smesi, zatim vrhom noža blago pritisnite da padnu na dno. Stavite preostale jagode da ostanu na vrhu. Pecite u zagrejanoj rerni oko 30 minuta na 180 stepeni. Izbockajte kolač viljuškom pet minuta pred kraj pečenja i vratite da se peče. Prohlađen kolač pospite šećerom u prahu.
