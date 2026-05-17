Ako tražite brz i jednostavan desert koji uspeva iz prve, žuti kolač sa jagodama je pravi izbor. Pravi se bez vage, sa merama na čaše, a zahvaljujući sočnim jagodama i mirisu limuna savršena je poslastica. Gotov je za samo 30-40 minuta.

ŽUTI KOLAČ S JAGODAMA

SASTOJCI:

300 g jagoda

5 jaja

2 čaše (od jogurta) brašna

1,5 čaša šećera

1 čaša jogurta

1 čaša ulja

1 kesica praška za pecivo

1 limun (rendana kora)

šećer u prahu

PRIPREMA:

Jaja, brašno, ulje, šećer, prašak za pecivo i rendanu koru limuna umutite mikserom. Stavite u pleh papir za pečenje, pa sipajte smesu. Pola iseckanih jagoda pobacajte po smesi, zatim vrhom noža blago pritisnite da padnu na dno. Stavite preostale jagode da ostanu na vrhu. Pecite u zagrejanoj rerni oko 30 minuta na 180 stepeni. Izbockajte kolač viljuškom pet minuta pred kraj pečenja i vratite da se peče. Prohlađen kolač pospite šećerom u prahu.