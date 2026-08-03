Prema astrološkim tumačenjima, avgust 2026. godine mogao bi da bude izuzetno povoljan za Bikove, Lavove i Strelčeve.

Bik

Bikovi bi tokom avgusta mogli da osete veću stabilnost, posebno kada su u pitanju porodična pitanja, imovina i rešavanje administrativnih obaveza koje su dugo čekale na red.

Na poslovnom planu predstoji period postepenog napretka. Trud i zalaganje mogli bi konačno da budu prepoznati, što može doneti novu poslovnu ponudu, uključivanje u značajan projekat ili preporuku koja otvara vrata daljem razvoju karijere. Astrolozi savetuju Bikovima da ne oklevaju kada im se ukaže dobra prilika, jer odlučnost može biti ključ uspeha.

Lav

Lavovi ulaze u mesec pun samopouzdanja i motivacije. Avgust im donosi mogućnost napredovanja, povećanja prihoda ili ostvarivanja poslovnog plana na kojem već neko vreme rade.

Uspeh neće doći slučajno, već kao rezultat uloženog rada, znanja i upornosti. Upravo zbog toga, ovo je period kada bi trebalo da pokažu svoje sposobnosti i preuzmu inicijativu.

Druga polovina meseca posebno je pogodna za razgovore o unapređenju, povećanju plate ili poboljšanju uslova rada. Samouveren nastup mogao bi da im donese rezultate kojima se već dugo nadaju.

Strelac

Za Strelčeve avgust donosi neočekivane prilike koje mogu promeniti tok njihove karijere. Iznenadni pozivi, nove poslovne ponude ili kontakti sa ljudima iz inostranstva mogli bi da otvore vrata zanimljivim projektima i dugoročnim planovima.

Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi da realizuju putovanje koje su ranije odlagali, a upravo tokom tog perioda postoji mogućnost upoznavanja osoba koje će imati važnu ulogu u njihovom poslovnom razvoju.

Na finansijskom planu očekuje ih prijatno iznenađenje u vidu novca koji nisu planirali - bilo da je reč o zaostaloj isplati, vraćenom dugu ili drugom neočekivanom prilivu koji će značajno popraviti stanje kućnog budžeta.