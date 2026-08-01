Finansijska stručnjakinja Hejli Saks poznatija na mreži kao Gđa. Do Džouns, navela je ljude da preispitaju jednu od najvećih pretpostavki o sticanju bogatstva, nakon što je otkrila da, uprkos tome što je milionerka, i dalje bira da iznajmljuje stan.
Ova 35-godišnjakinja je u nedavnoj objavi na društvenim mrežama objasnila da, kada joj se pokvare klima-uređaj ili mašina za sušenje veša, ona jednostavno pozove svog stanodavca umesto da sama plaća skupe popravke. Takođe je istakla da novac koji bi utrošila na učešće za stan radi za nju na berzi — i sve to dok iz svog stana uživa u pogled na Bruklinski most.
Međutim, njena objava ostavila je mnoge pratioce u nedoumici oko toga kada kupovina zapravo ima više finansijskog smisla od iznajmljivanja, pa je Saksova u ekskluzivnom razgovoru za magazin People objasnila zašto, po njenom mišljenju, odgovor nije tako jednostavan kao što ljudi misle. „Ponekad pobeđuje kupovina. Ponekad pobeđuje iznajmljivanje. Greška je proglasiti pobednika pre nego što stavite račun na papir“, naglašava ona.
Korisni saveti
Saksova je tokom godina izgradila publiku čineći investiranje i lične finansije pristupačnim kroz humor i praktične savete.
Kao voditeljka podkasta ,,Financial Tea" i autorka bestselera Njujork tajmsa ,,Future Rich Person", postala je poznata po osporavanju davno usvojenih finansijskih pretpostavki, poput ideje da je iznajmljivanje stana bacanje novca.
„Ako je iznajmljivanje ’bacanje novca’, onda je to doslovno sve na šta trošite novac a ne ostaje vam u trajnom vlasništvu — hrana, gorivo, članarina za teretanu“, kaže Saksova. „Iznajmljivanje vam kupuje krov nad glavom i fleksibilnost. Vlasništvo vam kupuje krov nad glavom i hipoteku. Nijedno nije ’besplatno’.“
Najveća greška
Za Saksovu, jedna od najvećih grešaka koje ljudi prave jeste poređenje mesečne kirije sa ratom hipoteke, bez uzimanja u obzir svega ostalog što ide uz vlasništvo nad nekretninom. Ona tvrdi da je finansijska slika mnogo šira od cene navedene na sajtu za prodaju nekretnina.
„Kuća nije samo kupovna cena“, kaže Saksova. „To su porezi na imovinu, osiguranje, održavanje, popravke, troškovi zatvaranja transakcije i propuštena prilika jer ste vezali stotine hiljada dolara u jednu imovinu.“
Objava Saksove, koja je postala viralna, ilustruje njenu filozofiju svakodnevnim primerima. Na primer, kada je njen klima-uređaj prestao da radi, trošak od 15.000 dolara (oko 13,000 evra) nije bio njen. Isto se dogodilo i kada joj se pokvarila mašina za sušenje veša, što je rezultiralo zamenom uređaja umesto neočekivanim finansijskim udarcem.
„Iznajmljivanje ograničava moj rizik. Znam svoju cifru svakog meseca, i ako se nešto pokvari, to nije moj račun i nije moj problem“, deli ona. „Predvidivi troškovi plus likvidni kapital koji se uvećava... ta kombinacija je pobedila u mom slučaju. Ne zauvek. Samo u ovom trenutku.“
Ta šira perspektiva, kako navodi, u potpunosti menja tok razgovora jer primorava ljude da razmotre ne samo ono što troše, već i ono što bi potencijalno mogli da zarade ulaganjem novca na neko drugo mesto, umesto da ga zarobe u nekretninama.
„Ali većina ljudi nikada ne uzima u obzir takvo poređenje“, otkriva Saksova. „Oni pretpostavljaju da kupovina automatski gradi bogatstvo, dok u stvarnosti vaše investicije apsolutno mogu nadmašiti prirast vrednosti vašeg doma — posebno ako dosledno investirate novac koji niste utrošili na učešće i tekuće troškove vlasništva.“
Jasno rešenje
Umesto da se oslanja na tradicionalno uverenje da je kupovina uvek finansijski odgovoran izbor, Saksova kaže da je svojoj odluci pristupila stavljajući račun na papir.
„Izračunala sam umesto da verujem u narodna predanja, draga“, rekla je ona. „Učešće od 20% u Njujorku je lako šestocifrena suma. Investirajte to umesto kupovine.“
I iako su njeni komentari naišli na odjek kod mnogih ljudi koji trenutno iznajmljuju stan, Saksova naglašava da ne zagovara stav protiv vlasništva nad nekretninama. Umesto toga, ona veruje da pravi izbor zavisi od ličnih okolnosti, finansijskih ciljeva i toga da li računica zaista ide u prilog kupovini.
Prekretnica
Osvrćući se na to kako se njeno razmišljanje menjalo kako je njeno bogatstvo raslo, Saksova kaže da se najveća promena dogodila onog trenutka kada je kupovina doma postala izbor, a ne prekretnica koju je osećala kao obavezu da dostigne.
„Kada vlasništvo nad domom prestane da deluje nedostižno i postane opciono, vrlo brzo shvatite da li zaista želite kuću ili samo želite da prestanete da se osećate kao da zaostajete“, priznaje Saksova. „Uopšte nisam protiv vlasništva nad nekretninama. Ako uhvatim korenje negde na duže staze ili pronađem nekretninu gde matematika zaista nadmašuje kombinaciju iznajmljivanja i investiranja, kupiću.“
Ciljevi mladih
Saksova veruje da mlađe generacije počinju da redefinišu kako finansijski uspeh zapravo izgleda.
Umesto da slede isti put koji su prethodne generacije smatrale jedinim načinom za sticanje stabilnosti, ona primećuje da sve više ljudi dovodi u pitanje da li se tradicionalne prekretnice i dalje uklapaju u današnje ekonomske realnosti.
„Stara lista ciljeva — kuća, auto, 2,5 dece, isti posao 30 godina — bila je napravljena za ekonomiju koja više ne postoji“, kaže Saksova. „Menjamo ’štikliranje kućica’ za ’izgradnju stvarnog života’, što znači prihvatanje činjenice da kuća nije karakterna osobina niti zagarantovana pobeda. To je samo jedan alat u mnogo većem setu alata.“
Za Saksovu, ta promena se odnosi na donošenje finansijskih odluka na osnovu ličnih ciljeva umesto spoljnih očekivanja — to je stav za koji veruje da na kraju stvara veću fleksibilnost i dugoročno bogatstvo.
„Pre bih izabrala nekoga ko iznajmljuje stan, agresivno investira i ostaje fleksibilan, nego nekoga ko se preoptereti kreditom za kuću samo zato što je to ono što bi ’uspešna odrasla osoba’ trebalo da uradi do 30. godine“, rekla je ona.
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