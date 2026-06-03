Psiholozi ističu da upravo takve rečenice mogu biti rani znak da nam je potreban odmor i promena tempa. Ovo su tri rečenice koje se najčešće povezuju sa emocionalnim iscrpljivanjem:

„Nemam više snage ni za šta.“

„Moram sve sama.“

„Nema smisla da se žalim, ionako ništa ne mogu da promenim.“

Zato je važno ne ignorisati ovakve obrasce, već ih prepoznati na vreme i napraviti promene u svakodnevnom ritmu, koliko god one bile male. Ponekad već i iskren razgovor, kraći odmor ili smanjenje obaveza može napraviti veliku razliku. Ono što mnogi zaboravljaju jeste da emocionalno iscrpljivanje ne dolazi naglo, već se godinama gomila kroz male navike, potiskivanje i ignorisanje sopstvenih potreba. Zbog toga ljudi često tek kasno shvate da su dugo “gurali preko granice”, verujući da će se odmoriti kasnije, kada se sve smiri. Međutim, takav trenutak najčešće nikada sam od sebe ne dođe. Upravo zato je važno naučiti da prepoznamo rane signale i da sebi damo dozvolu da usporimo, bez osećaja krivice.

Briga o mentalnom zdravlju ne počinje velikim promenama, već malim odlukama koje ponavljamo svakog dana, da zastanemo, da odmorimo i da ne ignorišemo ono što osećamo.

Naravno, psihoterapija je rešenje koja će vam pomoći da prebrodite krizu.