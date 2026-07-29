Vesti
Alo!

Porodica

Moja baka skuva pasulj za 45 minuta: Uz njen neobičan trik zrna brzo omekšaju

Trik za brzo kuvanje pasulja.

Autor:  Vesna Vukadinović
29.07.2026.13:48
0
Moja baka skuva pasulj za 45 minuta: Uz njen neobičan trik zrna brzo omekšaju
Foto: Shutterstock | Esin Deniz
Vratila se kultna torbica iz 90-ih! Nekada je bila statusni simbol, a sada se prodaje kao alva!
Foto: Profimedia | Profimedia
 Vratila se kultna torbica iz 90-ih! Nekada je bila statusni simbol, a sada se prodaje kao alva!
Prethodna vest
U Indiji ovako rashlađuju kuću kad upeče 50 stepeni: Ne koriste klimu i ne troše struju!
Foto: Shutterstock | Stock-Asso
 U Indiji ovako rashlađuju kuću kad upeče 50 stepeni: Ne koriste klimu i ne troše struju!
Sledeća vest
 

Jedno od omiljenih jela na srpskoj trpezi je pasulj. Ali sve domaćice znaju da su potrebni sati da bi se skuvao. Ipak, bake su otkrile kako da se skrati vreme kuvanja pasulja, a ukus je i dalje savršen. Postoje dva sastojka koja se dodaju da bi se omiljeno jelo brzo skuvalo, a vi odaberite onaj koji vam više odgovara ili koji trenutno imate u kući.

Soda bikarbona

U prvu vodu u kojoj se kuva pasulj dodajte jednu kašičicu sode bikarbone. Ostavite pasulj da se krčka najmanje 15 minuta, pa vodu prospite i dodajte malo ulja. Dobro promešajte, kako biste bili sigurni da je ulje raspoređeno po svim zrnima pasulja. Soda bikarbona će sprečiti i stvaranje gasova koje pasulj izaziva.

Rakija

U ovom slučaju sipajte 4 dela hladne vode i 1 deo pasulja. Recimo, na 1 kg pasulja sipajte 4 litra vode. U šerpu odmah sipajte i 50 ml rakije i ostavite da prokuva. Zatim snizite temperaturu ringle i krčkajte pasulj oko 50 minuta. Za to vreme će omekšati.

Video:

emb 1

Recepti pasulj kuvanje pasulja alo najzena

Povezane vesti

Od pene, mleka, skorelo se, zalepilo se: Kako očistiti indukcioni rešo, a da ga ne izgrebete?
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Hadrian
Higijena

Od pene, mleka, skorelo se, zalepilo se: Kako očistiti indukcioni rešo, a da ga ne izgrebete?

17:34 | 0
Nikad laše nisam oribala baštenski nameštaj: Ovim trikovima mu vratim stari sjaj
Foto: Shutterstock | Pixel-Shot
isprobano!

Nikad laše nisam oribala baštenski nameštaj: Ovim trikovima mu vratim stari sjaj

17:20 | 0
Jedite dinju dok je ima: Osvežava telo i neguje kožu
Foto: Shutterstock | Nungning20
riznica vitamina

Jedite dinju dok je ima: Osvežava telo i neguje kožu

17:03 | 0
Najsmelije žene u Srbiji furaju dečački bob! Nema feniranja ni peglanja, samo ovo naglasite frizeru
Foto: Profimedia | Profimedia
Trendi

Najsmelije žene u Srbiji furaju dečački bob! Nema feniranja ni peglanja, samo ovo naglasite frizeru

16:46 | 0
Neće vam više ni suzica krenuti: Evo kako da isečete luk bez peckanja očiju
Foto: Shutterstock | O. Kalacheva/Shutterstock
Korisno!

Neće vam više ni suzica krenuti: Evo kako da isečete luk bez peckanja očiju

16:25 | 0
Komentari (0)

Porodica

Vest o novoj bebi stigla samo 10 dana posle paralize! Ono što je usledilo slomilo je i najtvrđa srca
Printscreen | Printscreen

Vest o novoj bebi stigla samo 10 dana posle paralize! Ono što je usledilo slomilo je i najtvrđa srca

18:35 | 0
Koji čaj piti tokom folikularne faze? Embriolog otkriva šta može da pruži podršku organizmu pred ovulaciju
AI ilustracija | AI ilustracija

Koji čaj piti tokom folikularne faze? Embriolog otkriva šta može da pruži podršku organizmu pred ovulaciju

13:07 | 0
„Svaki dan je sve teže…“ Srpkinja u 5. mesecu izgubila bebu, javile se žene sa istom sudbinom
AI ilustracija | AI ilustracija

„Svaki dan je sve teže…“ Srpkinja u 5. mesecu izgubila bebu, javile se žene sa istom sudbinom

10:35 | 0
Psiholozi kažu da je istina: Ako vam je crni veš prvi izbor - vi ste retka "zverka"
Foto: Shutterstock | New Africa/Shutterstock

Psiholozi kažu da je istina: Ako vam je crni veš prvi izbor - vi ste retka "zverka"

20:25 | 0
Ovu hranu pas ne sme ni da pomiriše: Jedna namirnica može da bude kobna
Foto: Shutterstock | Tatjana Baibakova

Ovu hranu pas ne sme ni da pomiriše: Jedna namirnica može da bude kobna

14:29 | 0
Kada je došlo vreme da daju ime sinu, razapeli ih ljudi: Da li smeju da ga nazovu ovako ili ne?
Foto: Shutterstock | Pshenina_m

Kada je došlo vreme da daju ime sinu, razapeli ih ljudi: Da li smeju da ga nazovu ovako ili ne?

12:00 | 0
Moj muž mesecima ne priča s mojom majkom zbog kupus salate! Ne može da joj oprosti ovu banalnu rečenicu, poludeću!
Naj žena/AI Ilustracija

Moj muž mesecima ne priča s mojom majkom zbog kupus salate! Ne može da joj oprosti ovu banalnu rečenicu, poludeću!

11:01 | 0
Naš tata ne viđa Pavla i ne plaća alimentaciju: Mame priznale sa čim se bore posle razvoda

Naš tata ne viđa Pavla i ne plaća alimentaciju: Mame priznale sa čim se bore posle razvoda

17:01 | 0
Bila je živa zakopana, jedva je disala, zemlja joj je lomila rebra! Nekim čudom je uspela da preživi, lekari šokirani kako je uspela!
Foto: Shutterstock | instagram /Ashley Piccirilli

Bila je živa zakopana, jedva je disala, zemlja joj je lomila rebra! Nekim čudom je uspela da preživi, lekari šokirani kako je uspela!

15:04 | 0
Privlači pare i tera nesreću: Stavite ovu biljku u kuću i prizovite blagostanje
Foto: Shutterstock | Yala

Privlači pare i tera nesreću: Stavite ovu biljku u kuću i prizovite blagostanje

15:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

10min

Vest o novoj bebi stigla samo 10 dana posle paralize! Ono što je usledilo slomilo je i najtvrđa srca

29min

Sačuvajte hranu od propadanja: Frižider treba podesiti ovako kada su temperature u plusu

50min

Devojčica (2) se utopila u bazenu: Nastradala dok je otac radio ovo, kamere snimile nezapamćenu tragediju

1H

Od pene, mleka, skorelo se, zalepilo se: Kako očistiti indukcioni rešo, a da ga ne izgrebete?

1H

Nikad laše nisam oribala baštenski nameštaj: Ovim trikovima mu vratim stari sjaj

1D

Spada žutilo, spada kamenac i buđ: Evo kako skroz, skroz očistiti pločice u tuš kabini

1D

Merkur će ući u Lava i to ne znači loše vesti, nego - sreća, sreća, radost: Do 25. avgusta 3 znaka doživeće nešto najlepše u svom životu

23H

Dnevni horoskop za sredu, 29. jul: Strelca čekaju spontani ljubavni trenuci, Rak veče provodi mirno

1D

Pakleni dan za jedan znak horoskopa: Čekaju ga svađe, kvarovi i neplanirani troškovi

1D

Ma kakvi Lavovi, ovo je njihov mesec, imaju da skaču i vuku se za uši od sreće: Evo kome 31. jula stižu pare, neće znati šta ih je snašlo

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0