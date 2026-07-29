Moja baka skuva pasulj za 45 minuta: Uz njen neobičan trik zrna brzo omekšaju

Jedno od omiljenih jela na srpskoj trpezi je pasulj. Ali sve domaćice znaju da su potrebni sati da bi se skuvao. Ipak, bake su otkrile kako da se skrati vreme kuvanja pasulja, a ukus je i dalje savršen. Postoje dva sastojka koja se dodaju da bi se omiljeno jelo brzo skuvalo, a vi odaberite onaj koji vam više odgovara ili koji trenutno imate u kući.

Soda bikarbona

U prvu vodu u kojoj se kuva pasulj dodajte jednu kašičicu sode bikarbone. Ostavite pasulj da se krčka najmanje 15 minuta, pa vodu prospite i dodajte malo ulja. Dobro promešajte, kako biste bili sigurni da je ulje raspoređeno po svim zrnima pasulja. Soda bikarbona će sprečiti i stvaranje gasova koje pasulj izaziva.

Rakija

U ovom slučaju sipajte 4 dela hladne vode i 1 deo pasulja. Recimo, na 1 kg pasulja sipajte 4 litra vode. U šerpu odmah sipajte i 50 ml rakije i ostavite da prokuva. Zatim snizite temperaturu ringle i krčkajte pasulj oko 50 minuta. Za to vreme će omekšati.

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