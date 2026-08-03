Kiselo mleko je jedna od najzdravijih fermentisanih namirnica, a nutricionisti ističu da njegova redovna konzumacija može imati brojne koristi za organizam. Bogato je probiotskim kulturama, vitaminima i mineralima koji doprinose zdravlju sistema za varenje i opštem stanju organizma.

Pomaže varenju i crevima

Najpoznatija korist kiselog mleka jeste pozitivan uticaj na crevnu mikrofloru. Probiotske bakterije mogu doprineti boljem varenju, podstaći pravilan rad creva i pomoći u održavanju ravnoteže korisnih bakterija.

Mnogi stručnjaci navode da redovno konzumiranje fermentisanih mlečnih proizvoda može doprineti lakšem pražnjenju creva i smanjenju osećaja nadutosti.

Doprinosi jačanju imuniteta

Zdrava crevna flora važna je i za pravilan rad imunog sistema. Kiselo mleko sadrži korisne bakterije koje mogu doprineti očuvanju ravnoteže mikrobioma, što je povezano sa boljom odbranom organizma.

Bogato je važnim nutrijentima

Kiselo mleko sadrži kalcijum, magnezijum i kalijum, kao i vitamine A, D, K i vitamine B grupe. Uz to ima relativno malo kalorija i nizak glikemijski indeks, zbog čega ga mnogi uključuju u uravnoteženu ishranu.

Može pomoći pri kontroli telesne težine

Zbog visokog sadržaja proteina i dobrog osećaja sitosti, kiselo mleko može biti koristan deo ishrane osoba koje žele da regulišu telesnu težinu, posebno kada se kombinuje sa pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošću.

Kada treba biti oprezan?

Iako ga mnogi sa intolerancijom na laktozu lakše podnose od običnog mleka, jer fermentacija smanjuje količinu laktoze, preporučuje se umerena konzumacija. Ako niste navikli na fermentisane proizvode, veće količine mogu izazvati prolazne stomačne tegobe.

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