Tokom letnjih vrućina, konzumiranje dovoljne količine tečnosti ključno je za izbegavanje dehidracije, a najčešće posežemo za vodom.

Međutim, jedan stručnjak je otkrio koje je piće bolja opcija od vode tokom borbe protiv toplotnog talasa. Prema dr Nataši Fernando iz Medichecks-a za Metro , mleko će vas hidrirati više od vode.

Šećer, proteini i masti u mleku usporavaju brzinu kojom vaš stomak prazni tečnost, što vam pomaže da duže ostanete hidrirani.

„Mleko takođe sadrži natrijum, koji omogućava vašem telu da zadrži vodu, što pomaže u nivou hidratacije“, objasnio je dr Fernando.

To nije samo kravlje mleko , već može biti vegansko mleko ili mleko bez laktoze. Isto tako, sojino mleko sadrži elektrolite koji dodatno pomažu u hidrataciji.