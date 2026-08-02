Na kuhinjskim ormarićima se zbog kuvanja brzo nakupe masne fleke koje se teško skidaju kada se stvrdnu. Ali pomoću mešavine od 2 sastojka koja imate u kući možete efikasno da uklonite masnoću i prljavštinu sa kuhinjskih elemenata.

Sredstvo sa skidanje masnih fleka

Napravite mešavinu za čišćenje masnih fleka od sledećih sastojaka:

2 kašike alkohola (najmanje 40%, može i neko alkoholno piće)

1 kašika vode

1 kašičica tečnog deterdženta za sudove ili tečnog sapuna.

Šta treba da uradite?

Pažljivo izmešajte alkohol, vodu i deterdžent u posudi. Mešavinu možete naneti na kuhinjske ormariće prskalicom ili sunđerom. Sačekajte 5 minuta, a zatim obrišite krpom. Kuhinjski elementi biće besprekorno čisti, a nećete morati da ih ribate.

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