Pire će biti kremast bez i jedne grudvice: Kuvar otkrio tajnu iz restorana

Voda treba da bude hladna

Krompir stavite u hladnu vodu, i čekajte da voda provri, a potom smanjite vatru. Tako će se ravnomerno skuvati.

Posolite vodu

So treba dodati u vodu na samom početku, jer će pire biti ukusniji. Nakon kuvanja dobro iscedite svu vodu, kako pire ne bi bio vodenast.

Kako da nema grudvica

Za kremastiji pire krompir, osušite krompir posle kuvanja i pritisnite kroz sito.

Toplo mleko i puter

Dodajte vruće mleko (nikako hladno) i istopljen puter, tako će pire biti kremastiji i ukusniji. Umesto mleka možete dodati mileram ili pavlaku za kuvanje, to će pireu dati aromatičniji ukus.

Mutite mikserom

Sve umutite mikserom. Zahvaljujući tome pire će biti vazdušastiji i imaće svetliju boju.

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