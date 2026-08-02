Ako volite pomfrit, ali želite da izbegnete prženje u velikoj količini ulja, postoji jednostavan trik. Krompirići mogu da se pripreme u erfrajeru bez dodavanja ulja, a rezultat su lagani, hrskavi i ukusni.

Dovoljno je da zamrznuti pomfrit stavite direktno u korpu erfrajera i podesite temperaturu prema uputstvu uređaja. Za otprilike 11 minuta dobićete lepo zapečene krompiriće sa hrskavom koricom spolja, dok unutra ostaju mekani.

Tokom pečenja možete jednom protresti korpu kako bi se pomfrit ravnomerno ispekao. Na kraju dodajte malo soli ili omiljeni začin i uživajte u jednostavnom prilogu koji se priprema bez prskanja ulja i neprijatnih mirisa iz kuhinje.

Brzo, praktično i idealno za sve koji žele ukus pomfrita uz manje masnoće.