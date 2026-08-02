Cveće tokom leta često brzo izgubi svežinu zbog jakog sunca i visokih temperatura. Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova možete mu pomoći da duže ostane lepo i zdravo.

Najvažnije je da ga zalivate u ranim jutarnjim satima ili kasno uveče, kada sunce nije jako. Tokom najvećih vrućina voda brzo ispari, pa biljke ne uspevaju da je upiju dovoljno. Bolje je zalivati ređe, ali obilnije, kako bi voda stigla do korena.

Oko cveća možete staviti sloj malča, na primer pokošenu travu, slamu, koru drveta ili lišće. On pomaže da zemlja duže zadrži vlagu i štiti koren od pregrevanja.

Važno je i redovno uklanjati uvele cvetove. Tako biljka neće trošiti energiju na stvaranje semena, već će je usmeriti na nove cvetove i održavanje postojećih.

Ako je moguće, tokom najtoplijih dana napravite prirodnu zaštitu od jakog sunca. Neke više biljke ili lagana senka mogu pomoći da poljsko cveće ne bude izloženo direktnim zracima tokom celog dana.

Nemojte preterivati sa prihranom tokom velikih vrućina, jer dodatna đubriva mogu opteretiti biljku kada je već pod stresom. Umesto toga, fokus treba da bude na dovoljnoj količini vode, zaštiti zemljišta i uklanjanju suvih delova.

Uz pravilnu negu, čak i tokom najtoplijih letnjih dana poljsko cveće može ostati bujno, šareno i lepo mnogo duže.