Muve su praktično sinonim za obedovanje na otvorenom tokom leta. Koliko god da ih terate, ovi insekti će pronaći način da slete na vašu hranu, posebno kada ostavite tanjir bez nadzora na nekoliko minuta. Većina ljudi vidi muve kao smetnju, ali ne i kao opasnost po zdravlje. Uostalom, šta bi jedna muva zaista mogla da uradi vašoj krompir salati ili čizburgeru? Sigurno ništa strašno.
Razmislite ponovo. Ispostavilo se da se kod ovih sićušnih štetočina dešava mnogo više nego što se na prvi pogled čini. U mikroskopskom svetu, muve bi mogle da ostave na vašoj hrani stvari koje sigurno ne biste želeli da pojedete. Stručnjaci za bezbednost hrane i jedan entomolog su otkrili šta uraditi ako muva sleti na vašu hranu.
Evo šta su rekli.
Šta se dešava kada muva sleti na hranu
Jedna od najvećih zabluda jeste ta da muve jednostavno samo prošetaju po hrani i odlete.
„U stvarnosti, kućne muve mogu na svojim nogama i telu preneti klice koje su pokupile sa smeća, životinjskog otpada i drugih kontaminiranih površina, a često i povraćaju digestivne enzime na hranu“, kaže stručnjak za bezbednost hrane Vanesa Kofman.
Pored toga, muve mogu ostaviti i izmet za sobom, zbog čega čak ni kratka poseta muve nije idealna.
Entomolog Markus Grizvold upoređuje usta muve sa sunđerom, a slično korišćenom kuhinjskom sunđeru, usta muve postaju neprijatnog mirisa, prljava i puna bakterija. Jarko zelene ili plave muve (poznate i kao kućne muve i zujare) posebno su problematične jer se kreću po životinjskom otpadu. „One nemaju zube, pa izbacuju enzime koji deluju kao kiselina kako bi razgradili vašu hranu“, dodaje Grizvold.
Da li je bezbedno jesti hranu nakon što na nju sleti muva?
Iako to što je jedna muva kratko sletela na vašu hranu ne znači nužno da ćete se razboleti, uvek postoji određeni potencijal za kontaminaciju zbog toga što muve imaju loše higijenske navike, kaže stručnjak za bezbednost hrane Mark Makšejn. „Kontaminenti se mogu uneti u vašu hranu u praktično bilo kom trenutku čim muva dođe u kontakt sa njom“, kaže on. „One jedu brzo, tako da čim slete i njihovim ustima dodirnu vašu hranu, već su započele varenje i dodaju bakterije u vaš obrok.“
Ipak, ako je jedna muva kratko sletela na hranu koja će se nakon toga temeljno termički obraditi, ili na hranu sa zaštitnim pakovanjem, ukupni rizik od dobijanja bolesti prenosive hranom uglavnom je prilično nizak, kaže Kofmanova. Ona savetuje korišćenje zdravog razuma uzimajući u obzir koliko je dugo hrana bila izložena, da li je bilo više muva i ima li vidljivih znakova kontaminacije.
Kada bi trebalo da bacite hranu
Bacite hranu ako je na nju više puta sletelo nekoliko muva ili ako primetite vidljiv izmet ili jajašca na hrani, kaže Kofmanova. Ona preporučuje poseban oprez kada je hrana namenjena neko me ko je pod većim rizikom od razvoja ozbiljnih bolesti prenosivih hranom. Ljudi u ovoj grupi uključuju trudnice, malu decu, starije osobe i sve druge sa oslabljenim imunitetom.
Makšejn dodaje da hrana koja se ne može ponovo zagrejati predstavlja veći rizik od kontaminacije. „Mnogo više brinem o nekuvanoj hrani koja se ne može ponovo zagrejati, jer je kod nje manje verovatno da će se uništiti mikrobiološki organizmi koji su došli u kontakt sa hranom“, kaže on. A Kofmanova ima jednostavnu parolu za situacije kada muve slete na hranu: „Kada ste u dilemi, bacite je!“, kaže ona.
Koje bakterije prenose muve?
Obične muve dolaze u kontakt sa različitim vrstama bakterija jer se intenzivno kreću između otpadnih materija (kao što je životinjski stajnjak) i izvora ljudske hrane, kaže Makšejn. „Sa stanovišta bezbednosti hrane, poznato je da su muve nosioci bakterija kao što su Salmonella, E. coli i Shigella, a sve one su dobro poznati uzročnici bolesti prenosivih hranom“, dodaje Kofmanova.
Kako zaštititi hranu od muva
Da biste izbegli bacanje hrane i obolevanje od bolesti prenosivih hranom, pobrinite se da preduzmete sve potrebne mere za zaštitu hrane od muva. „Najbolja odbrana je dobar napad“, kaže Kofmanova. „Sprečavanje muva da uopšte slete na hranu ključni je korak u prevenciji bolesti koje se prenose hranom.“
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Držite hranu pokrivenu kad god je to moguće: „Korišćenje jednostavnih prepreka kao što su poklopci ili pokrivači za posude, jednokratne mrežaste zaštite za pripremljenu hranu, plastična folija ili višekratni pokrivači ograničiće mogućnost da muve slete na vašu hranu“, kaže Makšejn. Ako koristite mrežaste zaštite, uverite se da muve ne mogu da uđu ispod njih.
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Sprečite razmnožavanje muva: „Jedna muva može da proizvede na hiljade novih muva za samo mesec dana“, kaže Grizvold. Da biste ih sprečili da se razmnožavaju, redovno perite kante za smeće, dobro zatvarajte kompost i odmah uklanjajte otpad kućnih ljubimaca. Pobrinite se da zatvorite sve izvore otpada kako biste sprečili ulazak muva.
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Koristite ventilatore: Ako uživate u obroku na otvorenom, Grizvold preporučuje postavljanje ventilatora oko prostora sa hranom kako bi se napravila barijera koja će odbiti deo muva.
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Pravovremeno stavljajte kvarljive namirnice u frižider: Kako bi se smanjila privlačnost za muve, Kofmanova apeluje da se sve kvarljive namirnice stave u frižider što je pre moguće.
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Održavajte mrežice i vrata: „Uverite se da su mrežice na prozoru i vrata u dobrom stanju kako bi muve ostale napolju, gde im je i mesto“, kaže Kofmanova. To će takođe pomoći da se muve drže podalje od hrane koju pripremate.
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Odmah očistite prosutu hranu i piće: Kao i pražnjenje smeća i upravljanje kompostom, čišćenje prosutih materija odmah nakon što se dogode sprečiće privlačenje muva i drugih štetočina u vaš prostor, kaže Makšejn.
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