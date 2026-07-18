Beni Blanko kreće na plovidbu kako bi posetio svoju suprugu, Selenu Gomez.
Selena snima seriju ,,Only Murders in the Building" (srp. ,,Samo ubistva u zgradi") u Londonu još od maja, izuzev putovanja u Njujork zbog venčanja Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, a sada je Blanko krenuo da je poseti — i to brodom, s obzirom na to da se plaši letenja, prenosi People.
Ovaj tekstopisac i producent (38), podelio je u četvrtak, 16. jula, video na TikToku na kojem se vidi kako se nalazi na brodu usred okeana. „POV: putuješ preko Atlantika Titanikom da vidiš svoju ženu jer se plašiš letenja“, napisao je u tekstu prikazanom na ekranu.
„Stvari koje radimo zbog ljubavi“, napisao je Beni u opisu videa, uz muzičku podlogu pesme „Nothing Can Change This Love“ Sema Kuka.
Selena (33) je objavila na Instagramu u maju detalje o svojoj „prvoj nedelji u Londonu“, a od tada je delila i kadrove sa snimanja serije ,,Samo ubistva u zgradi".
Zvezda je podelila nekoliko fotografija sa Benijem na Instagramu 10. juna tokom perioda kada su bili razdvojeni.
„Daljina znači tako malo kada neko znači tako mnogo... @itsbennyblanco nedostaješ mi, bebo“, napisala je u opisu.
Strah od letenja
Beni, koji se oženio sa Selenom 27. septembra 2025. godine, i ranije je otvoreno govorio o svom strahu od letenja. Tokom gostovanja u emisiji ,,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" u aprilu 2024. godine, ispričao je priču o tome kako je gledao ,,Titanik" na brodu sa Edom Širanom dok su radili na albumu ,,Divide" ovog dobitnika Gremi nagrade.
„Ja ne letim“, rekao je Beni. „Išao sam brodom u Evropu. Bukvalno idem Titanikom za Evropu. To je isti brod — kada ste na brodu, otprilike trećeg dana, kažu vam: ’Ovo je mesto gde je Titanik potonuo.’ A vi se nalazite usred ničega.“
„Ja i Ed Širan smo četvrte noći gledali Titanik u krevetu mazeći se“, dodao je uz kikot. „Kunem se.“
Beni je ranije ovog meseca najavio da će njegov novi album, ,,Hermoso", biti objavljen u petak, 14. avgusta. Njegov novi singl, saradnja sa Bb trickz pod nazivom „Joven y Salvaje“, već je u prodaji.
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