Svi smo se našli u toj frustrirajućoj situaciji - ili je teksas postao super rastegnut pa su farmerice prevelike ili se materijal stisnuo pa mikroskopsku verziju svojih omiljenih farki jedva navlačiš na sebe.

Ali, bez brige, postoji način da svojim omiljenim farmericama vratite poželjan oblik.

Farmerice mogu biti dosta problematičan komad. Zbog lošeg materijala ili pogrešne brige o njima, veličina im se promeni tokom pranja i - nakon nekoliko pranja potpuno drugačije stoje nego kad smo ih kupile.

Srećom, postoji nekoliko različitih opcija koje mogu spasiti ovakvu situaciju.

Ako su farmerice prevelike operite ih u vreloj vodi - ako su se farmerice malo rastegle, samo ih stavite na standardno pranje u vrelu vodu. Ovaj trik najbolje deluje sa modelom koji je u velikoj meri napravljen od pamuka.

Ekstra savet: nemojte koristiti omekšivač kako materijal ne bi previše menjao svoj početni oblik!

Stavite ih u sušilicu - nakon što se završilo pranje, gurnite ih u sušilicu i uključite opciju vrelo. Tkanina će se skupiti i farmerice će lepše pristajati.

Uvek možete ušiti mali deo elastične trake na unutrašnjost pojasa - ako se pojas opustio.

Ako su farmerice premale poprskajte ih s mlakom vodom, pa ih razvucite da se rastegnu - vlažan jeans rastegni rukama u svim smerovima i posmatrajte magiju kojom će prozrokovati da vam ponovno stoje kao salivene!