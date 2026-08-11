Rezultat primene ovakve maske, ne samo da je visokokvalitetan, već je i trajan! Odgovara svim tipovima kose i nezamjenjiva je u borbi protiv gubitka kose i za njen brži rast.

Ako je cilj obnova i ojačanje strukture oštećene kose, maske na bazi kvasca treba primenjivati 2 puta nedeljno, u trajanju 6-8 nedelja. Po potrebi proceduru ponoviti za 3 meseca.

U 1 kašičici toplog mleka rastvoriti 1 kašičicu meda ili šećera, dodati 20 gr svežeg kvasca (ako koristite suvi: 1 kesica suvog kvasca od 7 g zamenjuje 40 gr svežeg kvasca).

Ostaviti na toplo mesto da fermentira (naraste) 15-20 minuta. Dobijenu smesu naneti na čistu, vlažnu kosu, od korena prema vrhovima. Može se nanositi i na neopranu kosu.

Umotati najlonskom kesom i toplim peškirom. Ovakve maske zahtevaju utopljavanje (peškir, kapa) da bi se stvorili optimalni uslovi za rast kolonija gljivica kvasca. S njihovim povećanjem, povećava se koncentracija proteina, vitamina i minerala, koji prodiru u folikulu dlake.