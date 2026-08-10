Kajli Džener proslavila je 29. rođendan raskošnom žurkom na temu „Princeza Kiti“ u svom domu na Beverli Hilsu.

Kajli, čiji je rođendan 10. avgusta, proslavila je veliki dan nešto ranije, u krugu porodice i prijatelja, u svom domu na Beverli Hilsu u Kaliforniji, u subotu, 8. avgusta. Dan kasnije objavila je niz fotografija sa proslave na Instagramu.

„Srećan mi dan uoči rođendanaaa. Imala sam svoju rođendansku noć iz snova u stilu princeze Kiti. Srce mi je toliko puno. Volim svoj život i svoje prijatelje“, napisala je rijaliti zvezda u opisu objave.

Za ovu priliku Kajli je odabrala kratku, usku, jarkoružičastu haljinu od lateksa sa halter izrezom. Uz nju je nosila odgovarajuće roze nokte, roze perjanu boju, krunu i sandale „Guči Bombšel“.

Sestre i slavne prijateljice u roze izdanjima

Na fotografijama koje je Kajli objavila vidi se i grupni portret na kojem pozira sa sestrama Kim Kardašijan, Kloi Kardašijan i Kendal Džener.

Među gostima su bile i poznate Kajline prijateljice, poput Hejli Biber, Devon Li Karlson i Viktorije Viljaroel. Gotovo svi su se pojavili u potpuno roze kombinacijama, čime su ispoštovali temu večeri.

Torte kakve se ne viđaju svaki dan

Proslava je uključivala najmanje dve različite torte. Jedna od njih bila je potpuno prekrivena detaljima koji su izgledali poput dragog kamenja, dok je druga bila ukrašena mačkama i natpisom „Happy Birthday Kitty Kylie“, ispisanim glazurom.

Na fotografijama se takođe vidi Kajli kako pije iz čaše prekrivene detaljima nalik dragom kamenju, dodatno uklopljene u raskošnu estetiku proslave.

Prema pisanju magazina "People", među gostima su bili i neki poznati partneri, uključujući Džastina Bibera.

Ipak, za sada nije poznato da li je Kajlin partner sa kojim je više od tri godine, Timoti Šalame, prisustvovao ovoj posebnoj večeri.

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