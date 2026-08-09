Vojvotkinja Megan Markl ovih dana je na svojim društvenim mrežama delila fotografije na kojima se opušta sa porodicom slaveći svoj 45. rođendan.

No, nije dugo trebalo da krenu kritike.

Bivša glumica je rođendan obeležila opuštenim crno-belim fotografijama iz bazena. U jednodelnom kupaćem kostimu, držeći gomilu balona u ruci, skočila je u vodu i zahvalila se fanovima na rođendanskim željama. Ta fotografija je brzo pokrenula rasprave na društvenim mrežama.

Korisnici su počeli da se raspravljaju i upoređuju njene fotografije u kupaćem kostimu s legendarnim letnjim odevnim kombinacijama princeze Dajane iz 1990-ih. Tako su vojvotkinju od Saseksa (ponovo) optužili da namerno kopira stil pokojne majke princa Harija, njenog supruga.

Naime, upoređuju ovu fotografiju s dvema princeze Dajane – na jednoj su je paparaci uhvatili dok je skakala u more u jednodelnom kupaćem u istoj pozi kao Megan tokom letovanja u Sen Tropeu 1997. godine, a na drugoj ima sličan kupaći kostim.

Na X-u su se pojavili brutalni komentari: "Ovo nije prvi put, postoji preko 20 fotografija gde je kopira", "Uporno se trudi biti ista Dajana, to je tužno", "Non-stop to radi", dok su drugi stali na njenu stranu: "Ljudi, pa svi imamo fotke kako skačemo u bazen leti, pustite je na miru." Slična nagađanja pratila su Megan Markl nedavno na fotografijama s letnjeg odmora u Portugalu.

Njen rođendan proslavila je i njena kompanija "As Ever", koja je na društvenim mrežama objavila niz fotografija njihove osnivačice Megan.

Nekoliko dana ranije, u promotivnim snimkama za As Ever, Megan je viđena kako nosi Cartier sat princeze Dajane, koji joj je poklonjen nakon što se udala za vojvodu od Saseksa. Prošlog meseca je princ Hari odveo Megan i njihovu decu na grob svoje majke u Velikoj Britaniji, gde su položili cveće.

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