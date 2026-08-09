Britni Spirs je na Instagramu podelila neprijatno iskustvo s botoksom i upozorila fanove na moguće posledice estetskih zahvata. Pevačica tvrdi da joj se nakon tretmana spustio levi kapak, a celo iskustvo opisala je kao "neprijatno i sramotno".

U objavi od petka, 7. avgusta, Spirs je rekla da je problem s okom trajao oko četiri nedelje. Tvrdi da joj je lekar ubrizgao previše botoksa u područje levog oka, zbog čega joj se kapak spustio. "Tek se sada počinje podizati i vraćati u normalu", rekla je te fanovima poručila: "Pazite na svoje telo."

Upozorila pratioce da budu oprezni

Spirs nije sakrivala nezadovoljstvo iskustvom. "Ti ljudi i ti lekari stvarno vam mogu uništiti oči", rekla je. "Budite oprezni s tim ljudima. Pokušavaju vam promeniti lice i sve pokvariti. Pazite na svoje telo jer je vaše i pripada samo vama. To je to." Pored snimka je napisala: "Nikome se ne može verovati!!!"

Objava dolazi nekoliko meseci nakon što je pevačica uhapšena zbog sumnje da je vozila pod uticajem alkohola. Na sudu je priznala krivicu za lakši prekršaj nesmotrene vožnje, nakon čega se prijavila u centar za rehabilitaciju. Njen advokat Majkl Goldstin tada je rekao da je "prihvatila odgovornost za svoje postupke" te da je preduzela korake ka pozitivnim promenama.

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