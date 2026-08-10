Kejt Midlton poznata je po tome što gotovo u svakoj situaciji uspeva da ostane smirena i pribrana. Ipak, čini se da postoji jedan član njene porodice koji ume ozbiljno da testira njeno strpljenje. To je njen najmlađi sin, princ Luis.

Princeza od Velsa u javnosti uglavnom deluje staloženo, ali Luis svojim nestašlucima, spontanošću i nepredvidivim reakcijama često uspeva da privuče pažnju. Upravo zbog toga astrolog Debi Frenk smatra da je on osoba koja najlakše može da poremeti uobičajenu smirenost Kejt Midlton.

U razgovoru za magazin „Hello!“, Debi, koja je svojevremeno bila bliska prijateljica princeze Dajane, analizirala je astrološku kartu mladog princa i objasnila zbog čega između njega i majke postoji toliko intenzivna energija.

„Luisov odlučni Mars u Jarcu stvara napetu energiju sa Kejtinim Suncem u istom znaku. Upravo je on jedina osoba koja može da učini da izgubi hladnokrvnost. Kejt je veoma disciplinovana, a obuzdati svog malog tigrića za nju je pravi izazov“, rekla je astrolog.

Princ Luis, mlađi brat princa Džordža i princeze Šarlot, već godinama osvaja javnost svojim simpatičnim nestašlucima.

Njegove grimase tokom velikih kraljevskih događaja, spontani komentari i reakcije pred kamerama često postanu glavna tema na društvenim mrežama. Za Debi Frenk, upravo je ta spontanost ono što ga čini posebnim.

„On je toliko simpatičan, razigran, vragolast i potpuno svoj da se ljudi zaljube u njegove uloge dvorske lude. Zagarantovano izmami osmeh na lice svima, čak i kada se pred kamerama otvoreno prepire sa roditeljima na kraljevskim događajima“, rekla je.

Ipak, astrolog ističe da se iza nestašne prirode krije i nežna strana princa.

„Ima toplu ličnost i punu ljubavi. Osvaja ljude iako se ne uklapa u tradicionalni kraljevski kalup. Presladak je i veoma harizmatičan, pa mu se njegovi nestašluci lako opraštaju“, dodala je.

Prema tumačenju Debi Frenk, Luisova ličnost nije baš stvorena za strogo pridržavanje pravila i protokola.

„Luis je rođen da bude svoj. Njegova astrološka karta ne odgovara tipičnim osobinama stabilnog i razumnog Bika. Na njega snažno utiče Uran, planeta koja simbolizuje buntovništvo i nekonvencionalnost, a pri njegovom rođenju bio je veoma blizu Sunca“, objasnila je.

Zbog toga astrologinja smatra da princ, koji je trenutno četvrti u redu za britanski presto, verovatno neće uvek birati najkonvencionalniji put.

„Verovatno će često uzdrmati ustaljeni poredak, uneti malo nestašluka i iznenađenja u sve što radi“, zaključila je Debi Frenk.

A upravo zbog te nepredvidivosti, čini se da je Luis postao jedan od najzanimljivijih i najomiljenijih mladih članova britanske kraljevske porodice čak i ako njegova majka Kejt zbog njegovih nestašluka ponekad mora da se malo iznervira.

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