Princeza od Velsa poznata je po tome što u javnosti uvek deluje smireno i staloženo, no njen najmlađi sin, princ Luis, svojim nestašlucima i šarmom ipak uspeva da testira njeno strpljenje.

U razgovoru za HELLO! astrološkinja Debi Frenk, koja je godinama bila bliska prijateljica princeze Dajane, otkrila je kako je upravo Luis jedina osoba koja Kejt Midlton može naterati da "izgubi živce".

Analizirajući astrološku kartu mladog princa, Debi je objasnila: "Luisov odlučni Mars u Jarcu stvara napetu energiju s Kejtinim Suncem u istom znaku. Upravo je on jedina osoba koja može učiniti da izgubi hladnokrvnost. Kejt je vrlo disciplinovana, a obuzdati svog malog tigrića za nju je pravi izazov."

Nestašni princ koji osvaja javnost