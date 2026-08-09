Princeza od Velsa poznata je po tome što u javnosti uvek deluje smireno i staloženo, no njen najmlađi sin, princ Luis, svojim nestašlucima i šarmom ipak uspeva da testira njeno strpljenje.
U razgovoru za HELLO! astrološkinja Debi Frenk, koja je godinama bila bliska prijateljica princeze Dajane, otkrila je kako je upravo Luis jedina osoba koja Kejt Midlton može naterati da "izgubi živce".
Analizirajući astrološku kartu mladog princa, Debi je objasnila: "Luisov odlučni Mars u Jarcu stvara napetu energiju s Kejtinim Suncem u istom znaku. Upravo je on jedina osoba koja može učiniti da izgubi hladnokrvnost. Kejt je vrlo disciplinovana, a obuzdati svog malog tigrića za nju je pravi izazov."
Nestašni princ koji osvaja javnost
Luis, mlađi brat princa Džordža i princeze Šarlot, omiljen je među fanovima kraljevske porodice upravo zbog svojih simpatičnih nestašluka. Bilo da pravi grimase tokom velikih kraljevskih događanja ili pokazuje kako mu je vojna parada na proslavi Trooping the Colour postla previše bučna, njegove spontane reakcije redovno privlače pažnju javnosti.
Debi ga opisuje kao "pravo osveženje" koje unosi vedrinu među članove kraljevske porodice.
"On je toliko simpatičan, razigran, vragolast i potpuno svoj da se ljudi zaljube u njegove uloge dvorske lude. Garantovano izmami osmeh na lice svima, čak i kada se pred kamerama otvoreno prepire s roditeljima na kraljevskim događanjima", rekla je.
Dodaje kako je Luis po prirodi nežan i privržen.
"Ima toplu ličnost. Osvaja ljude iako se ne uklapa u tradicionalni kraljevski kalup. Presladak je i vrlo harizmatičan pa mu se njegovi nestašluci lako opraštaju", napomenula je.
Ne voli da sledi pravila
Astrološkinja smatra i da četvrti u redu za britanski presto nije osoba koja će slepo slediti pravila.
"Luis je rođen da bude svoj. Njegova astrološka karta ne odgovara tipičnim osobinama stabilnog i razumnog Bika. Na njega snažno utiče Uran, planeta koji simbolizuje buntovništvo i nekonvencionalnost, a pri njegovom rođenju bio je vrlo blizu Sunca", ispričala je.
Zbog toga, kaže Debi Frenk, princ Luis nije sklon slediti masu niti se uvek drži kraljevskog protokola.
"Verovatno će često uzdrmati ustaljeni poredak, uneti malo nestašluka i iznenađenja u sve što radi", zaključila je.
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