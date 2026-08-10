Džon Gudman, zvezda kultne serije „Roseanne“, poslednjih godina potpuno je promenio svoj izgled, toliko da ga fanovi danas jedva prepoznaju.

Nedavno je glumac Dejvid DeLuiz na Instagramu objavio fotografiju sa Gudmanom, kojeg je sasvim slučajno sreo u jednoj prodavnici.

„On je bio moje detinjstvo! Legenda! Volim što to mogu nekome da kažem“, napisao je DeLuiz uz njihov zajednički selfi.

Ipak, fanovima je trebalo nekoliko trenutaka da shvate ko je muškarac na fotografiji.

„Vau, ovo je živa legenda“, „Jedan od mojih omiljenih TV očeva iz 80-ih i 90-ih“ i „Je li to Džon Gudman? Izgleda potpuno drugačije“, samo su neki od komentara na izgled glumca jer je drastično smršao.

Izgubio oko 90 kilograma

Gudman se promenom životnih navika bavi još od 2007. godine. Tada je prestao da konzumira alkohol, angažovao ličnog trenera, izbacio šećer iz ishrane i počeo da se hrani po principima mediteranske ishrane.

U njegovom jelovniku našli su se maslinovo ulje, riba, povrće, voće i orašasti plodovi. Počeo je i redovno da vežba, a prema ranijim navodima, šest dana nedeljno bio je fizički aktivan i svakog dana prelazio između 10.000 i 12.000 koraka.

Gudman je ranije imao oko 180 kilograma, a tokom godina je smršao oko 90 kilograma.

Za ABC je svojevremeno otvoreno govorio o tome koliko mu je ranije bilo teško da održi rezultate.

„Pre bih uzeo pauzu od tri meseca, izgubio 27 ili 30 kilograma, a onda bih sebe nagradio pakovanjem od šest limenki piva ili nečim drugim i jednostavno se vratio svojim starim navikama“, ispričao je glumac.

Ovoga puta odlučio je da promeni pristup. „Ovaj put želeo sam to da radim polako, da se krećem i vežbam. Dolazim u godine u kojima više ne mogu sebi da priuštim da samo sedim. A to mi daje energiju za rad, jer posao veoma iscrpljuje“, rekao je Gudman.

I dalje aktivan pred kamerama

Gudman je publici najpoznatiji po ulozi u seriji „Roseanne“, a igrao je i u filmovima „Porodica Kremenko“, „10 Cloverfield Lane“ i „Pozajmljivači“.

U novom filmu „Digger“ pojavljuje se i zajedno sa Tomom Kruzom.

Njegova transformacija zato nije privukla pažnju samo zbog izgleda. Mnogi fanovi posebno komentarišu činjenicu da je glumac, i u 74. godini, odlučio da promeni životne navike i ostane aktivan.

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