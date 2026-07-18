Ovan

Nedelja vam donosi priliku da usporite i posvetite se onome što vas zaista ispunjava. Iako ćete želeti akciju, biće važno da pronađete vreme za odmor i razgovor sa dragim ljudima. U ljubavi vas očekuje prijatan trenutak koji može učvrstiti jedan odnos.

Bik

Ovo je dan u kojem ćete najviše uživati u miru, dobroj hrani i društvu ljudi koje volite. Moguće je lepo porodično okupljanje ili susret koji vam vraća osmeh na lice. Emotivno ćete osećati veću sigurnost i stabilnost.

Blizanci

Bićete puni dobre energije i raspoloženi za druženje i nova iskustva. Telefonski poziv ili poruka mogu vam promeniti planove na lep način. Ljubavni život donosi više uzbuđenja i spontanih trenutaka.

Rak

Emocije su vam pojačane i bićete posebno vezani za porodicu i bliske osobe. Dan je idealan za iskrene razgovore i rešavanje manjih nesporazuma. Veče donosi osećaj mira i zadovoljstva.

Lav

Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite. Vaše samopouzdanje privlači ljude, a neko može pokazati posebno interesovanje za vas. Ako ste u vezi, partner će želeti više zajedničkih trenutaka.

Devica

Poželećete da dan provedete bez žurbe i nepotrebnog stresa. Završite samo ono što je zaista važno, a ostatak vremena posvetite sebi. Opuštanje će vam pomoći da u novu sedmicu uđete puni energije.

Vaga

Nedelja vam donosi prijatne susrete, lepe razgovore i više romantike. Moguće je novo poznanstvo ili obnavljanje kontakta sa osobom koja vam je nekada mnogo značila. Dan je ispunjen pozitivnim emocijama.

Škorpija

Intuicija vam je izuzetno naglašena i lako ćete razumeti ono što drugi ne izgovaraju. Moguće je da ćete doneti važnu odluku u vezi sa jednim emotivnim odnosom. Veče je idealno za mir i iskren razgovor.

Strelac

Pojačana je želja za kretanjem, putovanjem i izlaskom iz rutine. Spontani planovi mogu vam doneti najlepše trenutke ovog dana. Ljubavna energija je vedra i puna optimizma.

Jarac

Iako ćete razmišljati o obavezama koje vas čekaju, pokušajte da nedelju iskoristite za odmor. Vreme provedeno sa porodicom ili bliskim prijateljima vratiće vam energiju. Emotivni odnosi postaju stabilniji.

Vodolija

Dan vam donosi inspiraciju, zanimljive razgovore i mogućnost da upoznate osobu koja će ostaviti snažan utisak na vas. Društveni život je naglašen, a vaša harizma dolazi do izražaja.

Ribe

Bićete posebno nežni, intuitivni i povezani sa svojim emocijama. Prijaće vam priroda, muzika i ljudi uz koje možete biti potpuno svoji. U ljubavi vas očekuju iskreni trenuci koji mogu produbiti bliskost sa voljenom osobom.

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