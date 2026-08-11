Vesti
Alo!

Zdravlje

Želite da živite 100 godina? Doktor za dugovečnost izdvojio 3 ključna pravila

Uz ova pravila živećete sto godina.

Autor:  Vesna Vukadinović
11.08.2026.08:25
0
Želite da živite 100 godina? Doktor za dugovečnost izdvojio 3 ključna pravila
Foto: Shutterstock | Dan Negureanu
Dobiće velike pare! Za 1 znak horoskopa stiže neočekivani novac do kraja nedelje
Foto: Shutterstock | RomanR
 Dobiće velike pare! Za 1 znak horoskopa stiže neočekivani novac do kraja nedelje
Prethodna vest
Kosa za kojom se okreću: Napravite prirodnu smesu koja će sprečiti opadanje i podstaći rast
Foto: Shutterstock
 Kosa za kojom se okreću: Napravite prirodnu smesu koja će sprečiti opadanje i podstaći rast
Sledeća vest

Zdravlje i dužina života umnogome zavise od onoga šta jedemo, ali i onoga šta ne jedemo! Na to je u intervju za „Njujork tajms“ podsetio Valter Longo, doktor nauka, profesor gerontologije i direktor Instituta za dugovečnost Univerziteta Južna Kalifornija. Otkrio je šta je sve naučio o dugovečnosti , proučavajući svoju domovinu Italiju iistakao 3 važna pravila.

1. Izbegavajte 5 namirnica

Italijani su dugovečni ljudi, a jedan od glavnih razloga za to je ishrana. Konkretno, originalna mediteranska ishrana koja je u današnje vreme zapostavljena. Stručnjak za dugovečnost posebno je zabrinut zbog ishrane dece, napominjući da se mnoga bore s gojaznošću. Napominje da treba izbegavati pet namirnica: testeninu, picu, proteine, krompir i hleb. 

2. Riba i proteini iz povrća

Tajna dužeg i boljeg života je u ishrani baziranoj na biljkama i orašastim plodovima koja je vrlo slična originalnoj mediteranskoj, ali je uglavnom veganska, uz dodatak ribe dva do tri puta nedeljno. Umesto mesa, glavni izvor proteina u ovoj ishrani su pasulj, sočivo, grašak i druge mahunarke. Doktor savetuje povremeni post koji omogućava organizmu da se reši štetnog tereta i da se pomladi bez stvarnog gladovanja.

3. Kada treba večerati?

Italijanski stručnjak savetuje da se obroci ograniče na razdoblje od 12 sati tokom dana i da se izbegava konzumiranje bilo kakve hrane tri do četiri sata pre spavanja.

Video:

embed 2

 

dugovečnost stogodišnjaci alo najzena tajna dugog života

Povezane vesti

Privlače novac i ljubav do septembra! Sreća prati 5 znakova horoskopa na svakom koraku
Foto: Shutterstock | Rido
horoskop

Privlače novac i ljubav do septembra! Sreća prati 5 znakova horoskopa na svakom koraku

13:41 | 0
Zato ti kupus salata nikad nije kao u kafani: Sve zavisi od toga da li prvo dodaješ sirće ili ulje
Foto: Shutterstock
SAVETI

Zato ti kupus salata nikad nije kao u kafani: Sve zavisi od toga da li prvo dodaješ sirće ili ulje

13:21 | 0
Svi pričaju o napitku od 3 sastojka: Pije se ujutru, a žene tvrde da pomaže kod mršavljenja
Shutterstock
SAVETI

Svi pričaju o napitku od 3 sastojka: Pije se ujutru, a žene tvrde da pomaže kod mršavljenja

12:41 | 0
Veza neće potrajati ako ovo radite: Psiholog otkriva 5 znakova za uzbunu
Foto: Shutterstock | simona pilolla 2
savet psihologa

Veza neće potrajati ako ovo radite: Psiholog otkriva 5 znakova za uzbunu

12:20 | 0
Razvod posle 14 godina braka: Kako da krenete dalje kada vam se čini da se ceo život srušio
Foto: Printscreen | www.x.com/drustvenidrug
ŽIVOT ISPOČETKA

Razvod posle 14 godina braka: Kako da krenete dalje kada vam se čini da se ceo život srušio

12:00 | 0
Komentari (0)

Zdravlje

Da li lubenica podiže šećer u krvi? Evo kako utiče na zdravlje i da li je treba izbegavati
Shutterstock | Maria_Usp Shutterstock

Da li lubenica podiže šećer u krvi? Evo kako utiče na zdravlje i da li je treba izbegavati

10:57 | 0
Stomak vam se posle jela nadme kao balon? Dr Perišić objasnio šta se zapravo dešava u crevima
shutterstock

Stomak vam se posle jela nadme kao balon? Dr Perišić objasnio šta se zapravo dešava u crevima

17:37 | 0
Ako osetite bol ovde, zovite hitnu pomoć: Lekari otkrivaju kada je obavezan pregled
Foto: Shutterstock | FOTO Eak/Shutterstock

Ako osetite bol ovde, zovite hitnu pomoć: Lekari otkrivaju kada je obavezan pregled

13:15 | 0
Jutarnja glavobolja i dehidracija idu u paru: Problem nije kafa, nego greška koju svi prave 8 sati pre buđenja
Foto: Shutterstock | yourphotopie/Shutterstock

Jutarnja glavobolja i dehidracija idu u paru: Problem nije kafa, nego greška koju svi prave 8 sati pre buđenja

08:30 | 0
Doktor Aleksandar apeluje: Pola Srbije guta melatonin kao bombone, a niko nije svesan opasnog dejstva!
Foto: Shutterstock | Natali Ximich/Shutterstock

Doktor Aleksandar apeluje: Pola Srbije guta melatonin kao bombone, a niko nije svesan opasnog dejstva!

21:35 | 0
Jedan potez može vam spasiti život: Evo šta morate odmah uraditi kad vas ujede stršljen
Foto: Shutterstock | Amam ka/Shutterstock

Jedan potez može vam spasiti život: Evo šta morate odmah uraditi kad vas ujede stršljen

19:35 | 0
„Kao da sam progledao“: Glumac otkrio kako mu je srčani udar promenio život
Foto: Profimedia | Credit: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia

„Kao da sam progledao“: Glumac otkrio kako mu je srčani udar promenio život

15:22 | 0
Za dobro pamćenje ne treba skupa hrana: Ove 3 namirnice su dostupne svima
Foto: Shutterstock | ImYanis

Za dobro pamćenje ne treba skupa hrana: Ove 3 namirnice su dostupne svima

13:52 | 0
Želite da usporite starenje? Ako redovno radite ove stvari, na dobrom ste putu
Shutterstock | Nick Starichenko/Shutterstock

Želite da usporite starenje? Ako redovno radite ove stvari, na dobrom ste putu

09:01 | 0
Dajte malo više proteina: U ovim super zdravim namirnicama ih ima najviše, bićete siti i zadovoljni
Shutterstock | Lordn/Shutterstock

Dajte malo više proteina: U ovim super zdravim namirnicama ih ima najviše, bićete siti i zadovoljni

11:28 | 0

Najnovije

Najčitanije

0min

Privlače novac i ljubav do septembra! Sreća prati 5 znakova horoskopa na svakom koraku

20min

Zato ti kupus salata nikad nije kao u kafani: Sve zavisi od toga da li prvo dodaješ sirće ili ulje

40min

Tradicija se nastavlja: Megan i Harija je ovo iznenađenje podsetilo na kraljicu Elizabetu

1H

Svi pričaju o napitku od 3 sastojka: Pije se ujutru, a žene tvrde da pomaže kod mršavljenja

1H

Veza neće potrajati ako ovo radite: Psiholog otkriva 5 znakova za uzbunu

1D

Nedeljni horoskop od 10. do 16. avgusta: Novac stiže, ljubav se vraća, a neko dobija unapređenje

1D

Topi se u ustima, kore mekane, mekše od duše: Najjači letnji tiramisu se pravi ovako, prste da poližete

1D

Punjene tikvice iz rerne svi obožavaju: Sočne, ukusne i gotove za 30 minuta!

21H

Prevrnuti kolač sa šljivama: Sočan, mekan i preukusan, nestane za tren!

24H

Ako osetite bol ovde, zovite hitnu pomoć: Lekari otkrivaju kada je obavezan pregled

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0