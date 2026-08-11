Želite da živite 100 godina? Doktor za dugovečnost izdvojio 3 ključna pravila

Zdravlje i dužina života umnogome zavise od onoga šta jedemo, ali i onoga šta ne jedemo! Na to je u intervju za „Njujork tajms“ podsetio Valter Longo, doktor nauka, profesor gerontologije i direktor Instituta za dugovečnost Univerziteta Južna Kalifornija. Otkrio je šta je sve naučio o dugovečnosti , proučavajući svoju domovinu Italiju iistakao 3 važna pravila.

1. Izbegavajte 5 namirnica

Italijani su dugovečni ljudi, a jedan od glavnih razloga za to je ishrana. Konkretno, originalna mediteranska ishrana koja je u današnje vreme zapostavljena. Stručnjak za dugovečnost posebno je zabrinut zbog ishrane dece, napominjući da se mnoga bore s gojaznošću. Napominje da treba izbegavati pet namirnica: testeninu, picu, proteine, krompir i hleb.

2. Riba i proteini iz povrća

Tajna dužeg i boljeg života je u ishrani baziranoj na biljkama i orašastim plodovima koja je vrlo slična originalnoj mediteranskoj, ali je uglavnom veganska, uz dodatak ribe dva do tri puta nedeljno. Umesto mesa, glavni izvor proteina u ovoj ishrani su pasulj, sočivo, grašak i druge mahunarke. Doktor savetuje povremeni post koji omogućava organizmu da se reši štetnog tereta i da se pomladi bez stvarnog gladovanja.

3. Kada treba večerati?

Italijanski stručnjak savetuje da se obroci ograniče na razdoblje od 12 sati tokom dana i da se izbegava konzumiranje bilo kakve hrane tri do četiri sata pre spavanja.

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