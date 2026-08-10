Glumci Uma Turman i Itan Hok nekada su važili za jedan od omiljenih holivudskih parova. Njihova ljubavna priča počela je tokom snimanja filma „Gattaca“ 1997. godine, a samo godinu dana kasnije stali su pred oltar.

Dobili su dvoje dece, ćerku Maju i sina Levona, i godinama su delovali kao skladna porodica. Međutim, iza zatvorenih vrata njihov brak prolazio je kroz ozbiljnu krizu, a 2005. godine Uma je podnela zahtev za razvod.

Ubrzo su počele glasine da je Itan prevario i to sa njihovom bebisiterkom Rajan Šohjuz. Itan je tada negirao optužbe, ali nakon razdvajanja od Ume započeo je vezu baš sa tom bebisiterkom. Njih dvoje su se venčali 2008. godine i kasnije dobili dve ćerke, Klementinu i Indijanu.

Za Umu je period posle razvoda bio težak, ali ono što je posebno upečatljivo jeste način na koji je govorila o bivšem suprugu. Umesto javnih prozivki i ružnih reči, trudila se da zaštiti svoju decu i njihov odnos sa ocem.

„Ne mogu da učestvujem ni u čemu što bi bilo kritično prema ocu moje dece. Samo želim da sačuvam mir. Mislim da je pošteno reći da nisam izgovorila nijednu zlobnu reč i neću to ni sada uraditi. To bi bilo strašno za moju porodicu“, rekla je Uma 2006. godine za magazin „Parade“.

Godine su prolazile, a njihovi životi krenuli su različitim putevima. Ipak, ono što ih je zauvek povezivalo su deca. Zato je njihov ponovni susret godinama kasnije imao posebnu težinu.

Uma i Itan našli su se na istom mestu povodom jednog od najvažnijih dana u životu njihove ćerke Maje. Ona se u februaru udala za svog dugogodišnjeg dečka, Kristijana Lija Hatsona, na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali najbliži.

Tako su se, posle više od dve decenije od početka svoje ljubavne priče i velikog životnog preokreta koji je usledio, bivši supružnici ponovo našli zajedno, ali ovog puta ne zbog sebe, već zbog svog deteta.

Njihova priča možda nije dobila holivudski srećan kraj kakav su mnogi očekivali, ali je vreme donelo nešto drugo: mogućnost da ostave stare sukobe iza sebe i budu zajedno u trenutku kada je njihovoj ćerki bilo najvažnije.

Ponekad život ne popravi ono što se dogodilo u prošlosti, ali ljudima ipak pruži priliku da nauče lekciju.

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